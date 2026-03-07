Avaloq stellt Indien als vorrangigen Wachstumsmarkt auf der Avaloq India Community Connect in Pune in den Mittelpunkt

Pune – Avaloq, ein weltweit tätiger Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie und -dienstleistungen, bekräftigte auf der Avaloq India Community Connect 2026 in Pune die strategische Rolle Indiens für seine globale Expansion. Die Konferenz brachte Entscheidungsträger von führenden Finanz-, Technologie- und Beratungsunternehmen zusammen, darunter die Veranstaltungspartner Accenture, HCLTech, Oracle, Synpulse, TecFinics, Vine InfoTech und Yashicaa Technology.

Die Teilnehmer befassten sich mit Indiens schnell reifender Vermögenslandschaft, die durch starkes Wirtschaftswachstum, expandierende wohlhabende Segmente und eine beschleunigte Digitalisierung angetrieben wird.

Der Markt der nächsten Generation für Vermögensverwaltung

Indien entwickelt sich zu einem der weltweit wichtigsten Märkte der nächsten Generation für Vermögensverwaltung und bietet Finanzinstituten bedeutende Möglichkeiten zur Erweiterung und Modernisierung ihrer Vermögensangebote. Der steigende Wohlstand und der zunehmende Wettbewerb treiben die Nachfrage nach anspruchsvolleren Finanzdienstleistungen voran.

Nach Angaben der Weltbank ist Indien nach wie vor der weltweit größte Empfänger von Überweisungen, da mehr als 35,4 Millionen Bürger im Ausland leben und erhebliche grenzüberschreitende Vermögensströme generieren. Viele dieser globalen Investoren suchen nun nach nahtlosen, konformen und digitalisierten Dienstleistungen in Indien, was den inländischen Banken und Vermögensverwaltern die Möglichkeit bietet, Vermögenswerte anzuziehen, die zuvor ins Ausland abgewandert sind.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Anstieg der wohlhabenden Bevölkerung Indiens, definiert als Personen mit einem investierbaren Vermögen zwischen 50 Lakh und 5 Crore Rupien. Diese Gruppe ist zum am schnellsten wachsenden Vermögenssegment des Landes geworden. Steigende Einkommen, eine verbesserte Finanzkompetenz und die Verlagerung von traditionellen Sparprodukten hin zu diversifizierteren Portfolios wecken das Interesse an personalisierten Beratungsdienstleistungen, was wiederum die Nachfrage nach fortschrittlichen Portfoliomanagement-Tools unter Beratern ankurbelt.

Zusammen machen diese Trends Indien zu einem der vielversprechendsten Märkte für die Vermögensverwaltung, wo fortschrittliche Technologie entscheidend für den Erfolg sein wird.

Das Wachstum und die Investitionen von Avaloq in Indien

Unter dem Motto „Guide evolution. Driving innovation” untersuchte Avaloq India Community Connect die technologischen, regulatorischen und marktwirtschaftlichen Kräfte, die die Entwicklung der Vermögensverwaltungsbranche in Indien vorantreiben. Die Veranstaltung hob auch die wachsende Präsenz von Avaloq im Land und das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem indischen Markt hervor.

Auf der Bühne diskutierte Akash Anand, Regionalleiter für den Nahen Osten, Afrika und den indischen Subkontinent bei Avaloq, das Tempo des Wandels auf dem Markt: „Die Finanzlandschaft Indiens verändert sich mit ausserordentlicher Geschwindigkeit, wobei der Aufstieg wohlhabender Anleger die Nachfrage nach fortschrittlicheren Vermögensdienstleistungen und personalisierter Beratung ankurbelt. Diese Kunden erwarten ausgefeilte Beratungs- und Diskretionsmodelle, massgeschneiderte Portfolios und nahtlose digitale Abläufe, die spezialisierte Vermögensplattformen erfordern, anstatt sich auf veraltete Retail-Systeme zu verlassen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchte Avaloq indische Finanzinstitute mit skalierbarer, zukunftsfähiger Technologie ausstatten, die es ihnen ermöglicht, diese neue Generation von Anlegern zu bedienen und effektiver im Wettbewerb zu bestehen.“

Technologie prägt die Zukunft des Vermögenssektors in Indien

Die Einführung der Cloud schreitet in der gesamten indischen Finanzbranche weiter voran, da die Institutionen nach Skalierbarkeit, Agilität und höherer Effizienz streben. Für den Finanzsektor werden Cloud-Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind und den lokalen regulatorischen Standards entsprechen, immer wichtiger, damit Unternehmen innovativ sein und ihre Geschäftstätigkeit mit Zuversicht ausweiten können.

Avaloq hob auch die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz für die Effizienzsteigerung hervor. Ein Beispiel, das auf der Veranstaltung vorgestellt wurde, war der Einsatz von KI zur Automatisierung der Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, einer traditionell manuellen und fehleranfälligen Backoffice-Funktion. Die gemeinsam mit der japanischen NEC Corporation entwickelte Lösung trägt dazu bei, Kosten zu senken, Risiken zu minimieren und Teams zu entlasten, damit sie sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren können, während Experten die Ergebnisse überwachen und Ausnahmen verwalten.

Mit dem Wachstum des Vermögenssektors stehen Unternehmen auch unter zunehmendem Druck, fragmentierte Technologielandschaften zu konsolidieren. Integrierte Plattformen mit harmonisierten Daten werden daher unerlässlich sein, um Betriebskosten zu senken, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und neue Anlageprodukte in großem Umfang auf den Markt zu bringen.

Das sich rasch entwickelnde Fintech-Ökosystem Indiens unterstreicht die Bedeutung starker Integrationsfähigkeiten zusätzlich. Eine nahtlose Konnektivität zwischen Kernbankensystemen, Portfoliomanagement-Tools, Beratungsplattformen und externen digitalen Diensten ist heute von zentraler Bedeutung, um ein einheitliches, hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten.

Zum Abschluss der Veranstaltung betonte Anirban Mukherjee, Managing Director für Indien bei Avaloq, die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in der Region: „Avaloq unterstützt Finanzinstitute beim Aufbau und der Skalierung spezialisierter Vermögensverwaltungsangebote und stützt sich dabei auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltungstechnologie. Unsere Gemeinschaft aus Partnern, Kunden und Kollegen in Indien hat sich zu einem der grössten Avaloq-Ökosysteme entwickelt, was sowohl die Stärke unserer Beziehungen als auch die strategische Rolle Indiens in der globalen Fintech-Landschaft widerspiegelt. Indien ist einer der weltweit dynamischsten Wachstumsmärkte für Vermögensverwaltung. Angesichts des raschen Wachstums der Segmente der vermögenden und vermögenden Privatkunden sehen wir erhebliche Chancen, Finanzinstitute dabei zu unterstützen, effizient zu skalieren, den Kundenservice zu verbessern und zukunftsfähige Vermögensangebote zu entwickeln. Wir sind bestrebt, diese Transformation durch modernste Technologie, ein erstklassiges Partner-Ökosystem und kontinuierliche Investitionen in lokale Talente und Innovationen in unserem Global Capability Center in Pune zu ermöglichen.» (Avaloq/mc/hfu)