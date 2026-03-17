Avaloq und Aladdin Wealth stärken Serviceangebot von Arab Bank Switzerland

Zürich – Avaloq arbeitet seit 2017 mit der Arab Bank Switzerland zusammen und stellt ihr ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) für das Kernbankensystem in Verbindung mit der Auslagerung von Bankprozessen (BPaaS) zur Verfügung. Diese solide operative Basis hat das starke Wachstum der Bank unterstützt: Das verwaltete Vermögen der Arab Bank Switzerland Group, einschliesslich Gonet, belief sich per Ende 2025 auf knapp CHF 20 Milliarden.

Im Rahmen der Erneuerung des Vertrags wird die Arab Bank Switzerland die Nutzung der Avaloq Plattform auf Mobile Banking ausweiten. So kann sie ihren Kunden eine intuitive Benutzeroberfläche und höchste Sicherheitsstandards bieten sowie ermöglichen, Bankgeschäfte über das Smartphone zu tätigen. Zusätzlich wird die Bank die Lösung RM Workplace von Avaloq im Frontoffice einführen, um die Kundeninteraktion zu optimieren und die Produktivität der Relationship Manager zu steigern.

Darüber hinaus wird die Arab Bank Switzerland dank der Partnerschaft zwischen Avaloq und BlackRock als erste Schweizer Bank die gemeinsame Technologielösung von Avaloq und Aladdin Wealth implementieren. Dies unterstreicht den Anspruch der Bank, eine führende Position im Bereich Innovation auf dem Schweizer Finanzplatz einzunehmen. Mit Aladdin Wealth bietet die Bank ihren Kundenberatern eine branchenführende Lösung für Risikomanagement und Portfoliokonstruktion, die über eine einheitliche Plattform bereitgestellt wird. Sie ermöglicht sowohl die Effizienz zu steigern als auch das Kundenerlebnis zu verbessern.

Martin Greweldinger, Group Chief Executive Officer bei Avaloq, sagte: «Wir sind stolz darauf, die Arab Bank Switzerland auf dem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen, um ein hervorragendes Vermögensverwaltungserlebnis mit Skalierbarkeit zu schaffen. Mit diesem neuen Meilenstein in unserer Partnerschaft wird Avaloq die Geschäfte der Bank im Front-, Middle- und Backoffice unterstützen, damit sie weiterhin stark wachsen kann und ihre Systeme weiterhin auf dem neuesten Stand der Technik bleiben.»

Yves Spörri, CEO bei Arab Bank Switzerland, ergänzte: «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden das bestmögliche Erlebnis in der Vermögensverwaltung bieten, und freuen uns, dass wir uns dabei auf die branchenführende Software, Integrationsmöglichkeiten und die Managed Services von Avaloq und Aladdin Wealth verlassen können. Beide Unternehmen teilen unsere Leidenschaft für Innovation und Qualität. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel unserer Partnerschaft.»

Zachary Lerner, Head of Aladdin Wealth Tech EMEA, BlackRock, sagte: «Mit Aladdin Wealth konzentrieren wir uns darauf, Banken und Vermögensverwalter eine gemeinsame Sprache für ihre Portfolios bereitzustellen, da diese zunehmend nach intelligenteren, stärker integrierten Daten- und Technologielösungen für öffentliche und private Märkte suchen. Durch die Integration der Technologie von Aladdin Wealth in die digitale Plattform von Avaloq statten wir die Arab Bank Switzerland mit einer einheitlichen Lösung aus, die die Beratungsstärke der Bank weiter erhöht, die digitale Innovation in ihren Geschäftsbereichen beschleunigt und letztlich das Kundenergebnis steigert.» (Avaloq/mc/ps)