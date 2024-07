BTRY erhält 150’000 Franken für innovative Energiespeicherung

Dübendorf – Das ETH Zürich- und Empa-Spin-off BTRY hat eine revolutionäre Feststoffbatterie entwickelt, die in nur einer Minute vollständig geladen werden kann. Das Cleantech-Startup erhält eine Investition in Höhe von 150’000 Franken von Venture Kick, um neue Standards in der Energiespeicherung zu setzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die durch langsame Ladezeiten und Temperaturempfindlichkeit begrenzt sind, verwendet BTRY eine innovative Feststofftechnologie. Diese basiert auf einer Stapelung von Dünnschichtzellen mittels Halbleiterherstellungsverfahren, welches ein hochpräzises und lösungsmittelfreies Verfahren darstellt. Die resultierenden Batterien bieten nicht nur schnelle Ladezeiten und hohe Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen, sondern verbessern auch die Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit erheblich.

IoT-Markt als erstes Einsatzgebiet

BTRY plant zunächst den Einsatz im IoT-Markt, wo die Nachfrage nach Batterien für ferngesteuerte Sensoren stark zunimmt, angetrieben durch die Technologien der Industrie 4.0. Dieser Markt soll bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von USD 240 Millionen erreichen. Langfristig plant das Unternehmen auch den Eintritt in den High-End-Medizin- und Unterhaltungselektronikmarkt, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von USD 2 Milliarden überschreiten wird.

Die Investition von 150’000 Franken durch Venture Kick wird dazu verwendet, die Skalierbarkeit durch die Produktion auf Pilotlinien zu demonstrieren, das Produktangebot weiter zu verbessern und die Markteinführung zu beschleunigen. Dies wird die Basis für eine geplante Seed-Finanzierungsrunde im dritten Quartal 2025 stärken.

CEO Dr. Moritz Futscher und CTO Dr. Abdessalem Aribia gründeten BTRY gemeinsam mit Dr. Yaroslav Romanyuk als wissenschaftlichem Berater im Jahr 2023 als Spin-off der Empa und ETH Zürich.

«Venture Kick begleitet uns von Anfang an auf unserem Weg», sagt Moritz Futscher, CEO von BTRY. «Diese Unterstützung war entscheidend für unser Wachstum und hat uns geholfen, von einem wissenschaftlichen Projekt zu einem erfolgreichen Unternehmen zu werden. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit.» (Venture Kick/mc/hfu)

