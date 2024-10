Bündner Holzaktie: Die Holzvermarktung Graubünden AG öffnet sich erstmals für AnlegerInnen

Landquart – Das in Graubünden von über 25 Forstrevieren und Gemeinden getragene Unternehmen steht vor einem Wachstumssprung und öffnet sich erstmals für private und institutionelle Anlegerinnen und Anlegern. Nebst der Rund- und Energieholzvermarktung diversifiziert und investiert das Unternehmen ab 2025 in Holzwärmeverbünde, um Gemeinden und grosse private Wärmebezüger mit einheimischer Energie aus dem Bündner Wald zu versorgen. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29.10.2024.

Der Wald ist in Graubünden ein bedeutender Lebensraum mit regionaler Wertschöpfung und von hohem Wert in allen Belangen. Dessen Holz, einer der wenigen Bündner Rohstoffe, nimmt als klimafreundliches Baumaterial und erneuerbarer Energieträger eine immer wichtigere gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle ein.

Mittendrin ist die Holzvermarktung Graubünden AG (HVM) als Marktführerin tätig und versorgt Industrie, Handel und Energieanlagen mit nachhaltig produziertem Rund- oder Energieholz aus Bündner Wäldern. Dank dem waldnahen Aktionariat ist die HVM insbesondere in der Lage, die limitierte Ressource Holz auch langfristig für ihre Partner und Projekte abzusichern, was aus Sicht von AnlegerInnen und Geschäftspartner von besonderem Interesse ist.

Investition in geplante kommunale Holzwärmeverbünde

Mit der Öffnung des Aktionariats ist es für private und institutionelle AnlegerInnen erstmals möglich, an der Wertschöpfung des Bündner Waldes zu partizipieren und gleichzeitig die Bündner Wald- und Holzwirtschaft zu stärken. Mit dem neuen Kapital investiert das Unternehmen in geplante kommunale Holzwärmeverbünde.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 29.10.2024. Reservationen sind ab sofort über die Website der HVM möglich. Die Aktie eignet sich für AnlegerInnen mit Bezug zu Wald, Holz und natürlichen Ressourcen, aber auch als nachhaltige und klimapositive Geldanlage. (HVM/mc/hfu)

Holzvermarktung Graubünden AG (HVM)