Genf – Building Bridges öffnet zum fünften Mal seine Türen in Genf, dem Sitz der Vereinten Nationen. Aus diesem Anlass freut sich REYL Intesa Sanpaolo, seine seit 2019 bestehende Partnerschaft zu erneuern.

Building Bridges findet vom 9. bis 12. Dezember im Centre International de Conférences de Genève statt und bietet die Gelegenheit, Synergien zwischen der Finanzwelt und der nachhaltigen Entwicklung zu schaffen.

Building Bridges wurde 2019 als gemeinsame Initiative von Akteuren mit Sitz in Genf gegründet. Nach vier Jahren erfolgreicher Konferenzen wurde im Oktober 2023 die Building Bridges Foundation offiziell gegründet, die der Konferenz ein dauerhaftes Zuhause bietet.

Die Stiftung hat die Aufgabe, eine faire und nachhaltige Weltwirtschaft zu fördern, indem sie sowohl öffentliches als auch privates Kapital zu wohlstandsfördernden Aktivitäten anregt. Gleichzeitig soll das empfindliche Gleichgewicht des Planeten Erde wieder hergestellt und bewahrt werden, wie es in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), dem Pariser Klimaabkommen und anderen wichtigen internationalen und nationalen Rahmenwerken formuliert ist.

Die Ausgabe 2024 wird mit dem Summit am 9. Dezember eingeleitet, gefolgt von den Building Bridges Action Days, die der Öffentlichkeit eine Reihe von ergänzenden Formaten wie hochrangige Dialoge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Schulungen bieten. Vier Hauptthemen stellen Schwerpunktbereiche dar, die das Summit und die Aktionstage leiten: Impact Lens Portfolio, Valuing Nature in Finance, Valuing Society in Finance und Transition Finance in Action.

Jon Duncan, Chief Impact Officer bei REYL Intesa Sanpaolo, kommentiert: «REYL Intesa San Paolo ist stolz darauf, Partner der fünften Ausgabe von Building Bridges zu sein. Die Veranstaltung bietet eine wichtige jährliche Gelegenheit für globale Nachhaltigkeitsführer, sich über das Ausmass, die Geschwindigkeit und das Volumen der Finanzierung abzustimmen, die für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft erforderlich sind.» (REYL Intesa Sanpaolo/mc/ps)