Christian Lindner und Giorgio Pradelli am Finance Forum Zürich

Zürich – Am 23. September 2025 trifft sich die Schweizer Finanzbranche erneut am Finance Forum Zürich. Nach der Eröffnung durch die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh sprechen hochkarätige Gäste wie der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner, EFG-Bank-CEO Giorgio Pradelli oder BlackRock-Schweiz-CEO Dirk Klee über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz.

Am Dienstag, 23. Oktober 2025, geht das Finance Forum Zürich zum dritten Mal im Kongresshaus Zürich über die Bühne. Der Treffpunkt der Schweizer Finanzbranche bringt erneut mehrere hundert Finanzdienstleister zusammen, um über die aktuellen Chancen und Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz zu diskutieren. Die Tagung bietet ein attraktives Programm mit hochkarätigen Referierenden, informativen Workshops und attraktiven Networking-Möglichkeiten. Hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beleuchten die Entwicklungen in der Finanzbranche aus verschiedenen Blickwinkeln.

Finanzplatz im Umbruch

Das Finance Forum Zürich 2025 wartet mit hochkarätigen Referierenden und Talkgästen auf. Nach der Begrüssungsansprache durch die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh wird Giorgio Pradelli, CEO der EFG Bank, eine aktuelle Auslegeordnung zum Finanzplatz Schweiz geben und mögliche Szenarien für die Zukunft aufzeigen. Pradelli ist unter anderem Mitglied des Verwaltungsratsausschusses der Schweizerischen Bankiervereinigung und Präsident der Vereinigung Schweizerischer Vermögensverwaltungsbanken. EFG gehört zu den am stärksten wachsenden Privatbanken der Schweiz mit über 3000 Mitarbeitenden weltweit.

Potenzial von Künstlicher Intelligenz

Aktuelle Einblicke in das Vermögensverwaltungsgeschäft gibt anschliessend Dirk Klee, Länderchef von BlackRock Schweiz. Er wird aus Sicht des weltweit grössten Vermögensverwalters aufzeigen, wie sich die Branche neu aufstellen muss, um aktuelle Trends und Entwicklungen aufzugreifen.

Die zentrale Rolle von Innovation beleuchtet IT-Unternehmer Thomas Wüst. Der Gründer und CEO von ti&m sieht insbesondere im intelligenten und verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz enormes Potenzial für die Finanzbranche und wird anhand konkreter Beispiele aufzeigen, wie neue Anwendungsfälle einen Mehrwert schaffen können.

Panel diskutiert Wettbewerbsfähigkeit

Nach einer kurzen Erfrischungspause folgt ein prominent besetztes Panel zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Mit dabei sind Roman Studer, CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung, Iwan Deplazes, Präsident der Asset Management Association Switzerland, sowie der Finanzökonom Thorsten Hens von der Universität Zürich. Das Panel diskutiert unter der Leitung von Moderator Andi Lüscher darüber, wie die Schweiz langfristig erfolgreich bleiben kann und gleichzeitig Innovation und Stabilität vereinen kann.

Auftritt des Ex-Bundesfinanzministers

Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des ehemaligen deutschen Bundesfinanzministers Christian Lindner. Wenige Monate nach seinem Ausscheiden aus der Politik wird Lindner einen seiner ersten öffentlichen Auftritte am Finance Forum Zürich wahrnehmen. Der ehemalige Spitzenpolitiker wird insbesondere über wirtschaftspolitische und geopolitische Entwicklungen in Europa und deren Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte sprechen. Durch das Programm führt der erfahrene Moderator und Wirtschaftsjournalist Andi Lüscher. Zum Ausklang der Veranstaltung lädt ein Apéro riche zum persönlichen Austausch und Networking ein.

Treffpunkt der Finanzbranche

Das Finance Forum Zürich, welches im Kongresshaus Zürich stattfindet, wird von zahlreichen Partnern und Organisationen unterstützt. Das Patronat hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Presenting Partner ist ti&m. Hauptpartner sind EFG Bank und Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein. Partner sind ASC Technologies, ERI, SIX und ZEB. Wissenspartner sind die Universität Zürich und die Universität Liechtenstein. Die Veranstalter erwarten am Finance Forum Zürich wiederum mehrere hundert Gäste. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können optional an Workshops teilnehmen, um sich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu informieren. Zum Abschluss der Veranstaltung lädt ein Networking-Apéro zum Austausch und zur Vernetzung ein.

Informationen und Anmeldungen unter www.finance-forum.ch (Finance Forum Zürich/mc/ps)