BX Swiss TV: Innovation & Transparenz – Zukunft der Vermögensverwaltung

Bern – Was macht die Brevalia AG besonders? Im Interview spricht Pascal R. Bersier, Gründer und Geschäftsverantwortlicher von Brevalia AG mit François Bloch, Investment Stratege und David Kunz, COO der BX Swiss AG, über innovative Ansätze und Transparenz in der Vermögensverwaltung.

Die Themen im Fokus:

– Kundenorientierte Denkweise

– Holistische Beratung

– Performance durch Diversifizierung

– Innovationsansätze und Zukunftsperspektiven

Kapitel:

00:00 Innovation & Transparenz – die Zukunft der Vermögensverwaltung

00:10 Vorstellung Pascal R. Bersier

00:36 Wie hat sich die Brevalia AG entwickelt?

01:16 Was zeichnet die Brevalia AG aus?

02:10 Welche wirtschaftlichen Herausforderungen gibt es für Vermögensverwalter?

03:40 Was macht die Brevalia Ag besser als die Konkurrenz?

05:10 Wird die Regulierung für Vermögensverwalter weiter zunehmen?

07:15 Wie kann sich ein Vermögensverwalter skalieren?

08:39 Blick auf die aktuelle Lage: Inflation, Zinssenkung, Risiken

10:40 Wie sieht die weltweite Allokation bei der Brevalia AG aus?

12:30 Wie sieht es mit dem Währungsrisiko aus?

13:10 Welche Struktur / Portfolio-Aufbau wird verfolgt?

14:10 Transparenz bei der Brevalia AG

15:08 Wie investiert Pascal R. Bersier privat?

16:44 Blick in die Zukunft

