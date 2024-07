BX Swiss TV: Profitable Innovationen erkennen

Bern – Wie identifiziert und bewertet die Singularity Group innovationsgetriebene Unternehmen und aufstrebende Technologien und nutzt deren Potential für zukünftige Investitionen? Diese und viele weitere spannende Fragen rund um technologische Trends und Innovationen beantwortet Evelyne Pflugi, CEO und Co-Founder der Singularity Group, im heutigen BX Morningcall mit François Bloch, Investment Stratege und David Kunz, COO der BX Swiss AG.

Was braucht eine Aktie, um durch den Innovation Score der Singularity Group Berücksichtigung zu finden. Trifft dies zu auf Nvidia, Eli Lilly oder Novo Nordisk?

Kapitel:

00:00 Profitable Innovationen erkennen – BX Morningcall mit Evelyne Pflugi & François Bloch

00:12 Vorstellung Evelyne Pflugi und Singularity Group

01:10 Hat die US Wahl einen Einfluss auf die Auswahlentscheidungen der Singularity Group

02:00 Nvidia

02:45 Sind auch Pharma Titel dabei? Eli Lilly & Novo Nordisk

04:40 Innovation score der Singularity Group – Was steckt dahinter?

07:10 Welche USPs machen die Singularity Group aus?

08:45 Eli Lilly & Novo Nordisk

14:15 Was ist das Erfolgsgeheimnis der Singularity Group?

17:07 Welches Thema / Entwicklung könnte zukünftig interessant werden

19:45 Wie investiert Evelyne Pflugi selbst

20:20 Spielen Investments in Krypto eine Rolle bei der Singularity Group?

