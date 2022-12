BX Swiss TV: Wie entwickelt sich die Inflation?

Bern – Eine leicht rückläufige Inflationsrate in den USA – müssen wir weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken erwarten? Dieser Frage und ob sich bereits wieder Chancen am Aktienmarkt bieten, diskutiert David Kunz, COO der BX Swiss mit Gergely Majoros, Mitglied des Investment Committee bei Carmignac.

Kapitel:

00:19 Wie entwickelt sich die Inflation?

00:34 Vorstellung Gergely Majoros und des aktiven Fondsmanagers Carmignac

00:55 USA: Abkühlung der Inflation

02:08 Viele Unsicherheiten in der Wirtschaft in 2022 – geht es so weiter?

04:10 Einstiegschancen am Aktienmarkt?

