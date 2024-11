BX Swiss TV: Wie Profis aktuell anlegen

Bern – Im aktuellen BX Morningcall Spezial gibt Finanzexperte Andreas Schranz, CIO bei Tramondo Investment Partners, Einblicke in aktuelle Trends und zukunftsweisende Investmentthemen. Zusammen mit mit Investment Stratege François Bloch und David Kunz, COO von der BX Swiss, diskutiert er spannende Bereiche wie künstliche Intelligenz, Halbleiter und asiatische Emerging Markets, die im aktuellen Marktumfeld besonders interessant sind.

Ein informativer Einblick in die Möglichkeiten der modernen Vermögensverwaltung und die Chancen, die spezifische Zukunftsthemen für Investoren bieten.

Kapitel:

00:00 Wo Profis aktuell anlegen

00:01 Begrüssung Andreas Schranz

01:53 Was macht Tramondo Investment Partners: https://www.tramondo.ch/

03:08 Wie findet man die Perlen?

04:04 Stärken gegenüber einem ETF

04:44 Situation in Volatileren Zeiten

06:00 Ist KI und neue Themen ein Thema?

07:56 Tramondo Dynamic Equity Opportunities (UCITS)

11:20 Finanzwerte unter den Top 10

13:11 Options-Geschäfte

15:46 Assets under Management

15:58 Performance im vergleich zum MSCI World

16:35 Tramondo in der Zukunft?

17:34 Aktienmarkt in den nächsten Jahren

18:58 Wie ist Andreas Investiert?

20:05 Krypto in der Vermögensverwaltung?

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/