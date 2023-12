BX Swiss TV: Zinsen & Inflation in 2023?

Bern – Im BX Morningcall analysieren wir die Aktie Broadridge Financial. Ausserdem zu Gast ist Peter Siber, COO, Mitglied der Geschäftsleitung bei smzh ag.

Mit Peter Siber sprechen wir über die Herausforderungen der smzh ag, die Bankensituation in der Schweiz und erläutern den Unterschied zwischen Vermögensverwaltern und Finanzdienstleistern.

Kapitel:

00:10 Vorstellung Peter Siber

00:51 Unterschied zwischen Vermögensverwalter & Finanzdienstleister

01:26 Was zeichnet die smzh ag aus?

02:20 Was macht die smzh ag besonders?

03:30 Was sind die Herausforderungen?

04:52 Wie hat sich der Markt verändert?

06:56 Bankeneinfluss in der Schweiz

07:48 Was waren die prägenden Ereignisse in diesem Jahr?

09:05 Wie spiegelt sich das Kundeninteresse wider?

10:07 Bestimmten Tech Werte die Anlageseite?

11:11 Broadridge Financial – US11133T1034

13:39 Warum haben wir keine Banken im Musterportfolio?

15:47 Blick in die Zukunft

17:35 Wie investiert Peter Siber?

