CA Auto Bank und BYD gehen Kooperation in der Schweiz ein

Zürich – Die zur Crédit Agricole-Gruppe gehörende Bank Crédit Agricole Auto Bank und der Elektroautohersteller BYD schliessen eine Partnerschaft, um die Marke BYD in der Schweiz durch massgeschneiderte Finanzierungslösungen sowohl für das Händlernetz als auch für Endkunden zu fördern.

Die Partnerschaft, die bereits in Italien und Spanien besteht, deckt alle Modelle der BYD-Produktpalette ab, die in der Schweiz vermarktet werden – einschliesslich BYD SEALION 7, BYD SEAL und BYD SEAL U DM-i – sowohl durch traditionelle Finanzierungspläne als auch durch innovative und flexible Lösungen. Darüber hinaus wird der digitale und Multi-Channel-Ansatz der CA Auto Bank einen schnellen und einfachen Kauf für BYD-Kunden gewährleisten.

«Wir freuen uns, unser Netzwerk in der Schweiz zu eröffnen, und wollen unsere nachhaltigen Technologien und Autos so vielen Schweizer Kunden wie möglich zugänglich machen. BYD wird eine grosse Modellpalette anbieten, um den Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten. Dazu brauchen wir einen starken Partner an unserer Seite für attraktive und massgeschneiderte Finanzierungslösungen», sagt Maria Grazia Davino, Regional Managing Director bei BYD.

Der weltweit grösste Hersteller von Elektroautos hatte am Dienstag seine Palette präsentiert, mit der er in einer ersten Phase in der Schweiz Fuss fassen will. Der Markteintritt in der Schweiz erfolgt in Zusammenarbeit mit der Vertriebsgesellschaft Harmony, die weltweit mehr als 80 Standorte für Automobilmarken betreibt. Der erste BYD-Showroom hat an der Uraniastrasse 31 im Herzen von Zürich eröffnet, weitere werden in Kürze in Zug und weiteren Städten folgen. Zudem arbeitet BYD mit Automotive Suisse an Verkaufsstellen in Lugano und Bellinzona. Beide Showrooms werden ab April sukzessive eröffnet, die offiziellen Eröffnungen sind für das dritte Quartal 2025 geplant. In einem ersten Schritt soll das Netz bis Ende des Jahres auf insgesamt 15 Verkaufsstellen ausgebaut werden, da BYD sowohl auf Händlergruppen- als auch auf lokaler Ebene enge Beziehungen pflegt. (mc/pg)