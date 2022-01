CC Trust Group ist in das Privatjet-Chartergeschäft eingestiegen

Zürich – Die CC Trust Group, das Family Office des Schweizer Unternehmers Claudio Cisullo, ist eine langfristige Partnerschaft mit dem Privatjet-Betreiber Limitless Aviation aus San Marino eingegangen, um globale Geschäfts- und Privatfliegerdienste anzubieten.

Der Betrieb der neuen Partnerschaft wurde Ende 2021 nach dem Kauf eines ersten Global Express LangstreckenPrivatjets aufgenommen, der in San Marino registriert ist, wo sich der Hauptsitz von Limitless Aviation befindet.

Zukünftig wird die Flotte vergrössert, um eine globale Nischenmarktposition zu sichern. Die Partnerschaft bietet Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus der ausserordentlichen weltweiten Nachfrage nach Privatreisen ergeben, die seit Beginn der Covid-19-Pandemie stark angestiegen ist. Es wird prognostiziert, dass das steigende Interesse sowohl von Privatpersonen als auch von Geschäftsleuten an Jet-Reisen das globale Marktwachstum innerhalb der nächsten fünf Jahre um 4-5% auf ein Marktvolumen von über 32 Milliarden US-Dollar antreiben wird. (CC Trust Group/mc/ps)

Die CC Trust Group ist ein Single Family Office, gegründet und im Besitz des Schweizer Unternehmers und Investors Claudio Cisullo, der zu den 300 wohlhabendsten Schweizern zählt. Unter seiner Führung ist die Gruppe seit über zwanzig Jahren im direkten Anlagegeschäft, Unternehmensentwicklung und Management in der Schweiz und international tätig. Das Gruppenportfolio umfasst Firmen und Beteiligungen in den Sektoren Biotechnologie, Rohstoffe, professionelle Dienstleistungen, Freizeit, Gesundheit, Immobilien, Technologie und private Luftfahrt.



Limitless Aviation ist ein privates Unternehmen mit Sitz in San Marino, das exklusive globale Jet-Services anbietet. Mit über 25 Jahren Erfahrung verfügt Limitless Aviation über ein internationales Team von Luftfahrtexperten, die Premiumkunden in einer Vielzahl internationaler Flugreiseziele betreuen.