Peppi Schnieper wird neuer CEO bei CC Trust Group AG

Baar – Führungswechsel bei der CC Trust Group: Peppi Schnieper wird ab 1. April 2024 die Funktion des Chief Executive Officer übernehmen. Lucia Waldner, die die CC Trust Group AG seit 2019 geleitet hat, wird eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens annehmen. Gleichzeitig mit der Berufung von Peppi Schnieper ernennt die Gruppe Carmen Jacob als Head Family Office Operations.

In seiner Funktion soll Schnieper die zukünftige Entwicklung der CC Trust Group AG vorantreiben und dabei die stetig wachsenden Aktivitäten und die internationale Präsenz berücksichtigen. Er wird auch in strategische Investitionen involviert sein, entweder als Verwaltungsratsmitglied oder in strategischen Schlüsselpositionen, wie in seiner derzeitigen Rolle als Group Chief Value Officer der Chain IQ Group AG, die er seit Mai 2023 innehat.

Vor seinem Wechsel zu CC Trust und Chain IQ war Schnieper ein erfahrener Manager und Partner bei Bain & Company, wo er Mitglied des Führungsteams von EMEA Financial Services and Global Wealth and Asset Management war, u. a. als Head EMEA Wealth and Asset Management. Bevor er zu Bain stiess, leitete er die Strategieberatungspraxis von EY Schweiz und war Mitglied des globalen Wealth & Asset Management Führungsteams des Unternehmens.

Gleichzeitig mit der Berufung von Schnieper ernennt die Gruppe Carmen Jacob als Head Family Office Operations. Jacob stösst zu CC Trust von Centogene, wo sie als Director Pharma Commercial Operations und als Chief of Staff wirkte. Zuvor war sie fast ein Jahrzehnt bei Boston Consulting Group tätig. (pd/mc/pg)

