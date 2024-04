Artex AG beruft Claudio Cisullo in den Verwaltungsrat

Vaduz/Baar – Die in Liechtenstein ansässige Artex AG, Alleinaktionärin von Artex MTF, einer in Liechtenstein regulierten multilateralen Handelsplattform, hat Claudio Cisullo, Gründer und Executive Chairman des in der Schweiz ansässigen Family Office CC Trust Group AG, als nicht-exekutiven Direktor berufen, wirksam ab dem 3. April 2024.

Die Artex AG wurde 2020 von H.S.H. Prinz Wenzel von Liechtenstein und Yassir Benjelloun-Touimi mit einer philanthropischen Vision gegründet, um die Demokratisierung und Förderung der Zugänglichkeit von Kunst voranzutreiben. Im März 2024 ist Claudio Cisullo Aktionär der Artex AG geworden, der Alleinaktionärin und Muttergesellschaft von Artex MTF, der weltweit ersten regulierten kunstzentrierten multilateralen Handelsplattform, die von der Finanzmarktaufsicht Liechtensteins im Rahmen der europäischen MiFID-II-Gesetzgebung zugelassen und beaufsichtigt wird.

Sie bietet einen regulierten Marktplatz mit Liquiditätsanbietern und eine transparente Möglichkeit, Aktien von Unternehmen zu handeln, die jeweils ein einzigartiges Meisterwerk besitzen. Durch Fraktionalisierung und Bereitstellung von Liquidität ermöglicht ARTEX einer breiten Palette von Investoren, vom nachgewiesenen Werterhalt und Portfoliodiversifizierung der Kunst zu profitieren. Die bei ARTEX gelisteten Meisterwerke werden öffentlich in Museen und Ausstellungen auf der ganzen Welt gezeigt. ARTEX MTF hat im März 2024 ihre erste Handelssitzung begonnen, indem sie Francis Bacons «Three Studies for Portrait of George Dyer» (1963) im Wert von 55 Millionen USDollar platzierte.

Claudio Cisullo kommentierte seine Ernennung: «Als Investor schätze ich Innovation – insbesondere im stark regulierten Finanzdienstleistungssektor. Was die Gründer von ARTEX geschaffen haben, ist ein ermutigender Schritt, um Kunst zu einer zugänglichen Anlageform zu machen. Ich fühle mich geehrt, Teil dieser ambitionierten und weitreichenden Vision der Artex-Gruppe zu sein, und freue mich darauf, diesem beeindruckenden Verwaltungsrat beizutreten, zu dem ich mit meine unternehmerische Erfahrung beitragen werde.»

H.S.H. Prinz Wenzel von Liechtenstein, Mitbegründer und Vorsitzender der Artex AG, erklärte: «Wir freuen uns, Claudio Cisullo in unserem Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen. Claudios beeindruckende Geschäftsbilanz und sein Ruf als erfahrener Investor werden wichtig für unsere Gruppe und ihre Entwicklung in den kommenden Jahren sein. Wir freuen uns darauf, von seiner Erfahrung zu profitieren, während wir unsere Reise zur Demokratisierung des Zugangs zur Kunst beschleunigen.» (CC Trust/mc)

Über ARTEX

Die ARTEX AG ist ein in Liechtenstein ansässiges Unternehmen, das sich der Demokratisierung des Zugangs zu ikonischer Kunst durch drei Säulen widmet: die Förderung der Anlageaktivität beim Kauf und Verkauf von Kunstanteilen über ARTEX MTF, die Information durch ARTEXPLORED-Medien und die Einbeziehung durch die öffentliche Förderung aussergewöhnlicher Kunstwerke durch Zusammenarbeit mit führenden Museen und Stiftungen weltweit. Die ARTEX AG wurde 2020 von H.S.H. Prinz Wenzel von Liechtenstein und Yassir Benjelloun-Touimi mit dem Ziel gegründet, eine Welt zu schaffen, in der die feinste Kunst für jeden zugänglich ist, unabhängig von seiner Herkunft oder seinen Mitteln.

Über CC Trust Group AG

Die CC Trust Group ist ein Single-Family-Office, gegründet und im Besitz des Schweizer Unternehmers und Investors Claudio Cisullo, der zu den 300 reichsten Personen der Schweiz zählt. Unter seiner Führung ist die Gruppe seit über zwanzig Jahren aktiv in Investitionen, Ausbau und Management von Unternehmen sowohl in der Schweiz als auch international tätig. Das Portfolio umfasst Unternehmen und Beteiligungen in den Bereichen Biotechnologie, Rohstoffe, Freizeit, Pharmazeutika, professionelle Dienstleistungen, Immobilien, Technologie und Privatluftfahrt.