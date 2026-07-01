Celsion Bank wird Mitglied des Liechtensteinischen Bankenverbandes

Vaduz – Die Celsion Bank AG ist seit 1. Juli 2026 Vollmitglied des Liechtensteinischen Bankenverbandes (LBV). Die Celsion Bank bringt ein klares Profil mit Fokus auf digitale Vermögenswerte ein und verbindet klassische Bankdienstleistungen mit Digital-Asset-Services in einem vollständig regulierten Umfeld. Die Mitgliedschaft ist ein gemeinsames Signal für die Vielfalt, Offenheit und Innovationskraft des Bankenplatzes Liechtenstein.

Mit der Mitgliedschaft wird die Celsion Bank vollwertiges Mitglied des LBV. Für den LBV bedeutet der Beitritt eine weitere Stärkung der Breite und Vielfalt des Verbandes. Für die Celsion Bank ist die Mitgliedschaft ein wichtiger Schritt, um den Austausch mit der Branche aktiv mitzugestalten und sich noch stärker in die Weiterentwicklung des Finanzplatzes einzubringen.

«Die Aufnahme der Celsion Bank ist für uns mehr als die Begrüssung eines neuen Mitglieds. Sie ist ein starkes Signal für die Vielfalt, Offenheit und Innovationskraft des Bankenplatzes Liechtenstein», sagt Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des LBV. «Die Celsion Bank bringt ein klares und eigenständiges Profil ein und zeigt, dass Liechtenstein Stabilität und Vertrauen mit Offenheit für neue Technologien und Geschäftsmodelle verbindet.»

Regulierte Innovation als gemeinsamer Nenner

Die Celsion Bank verfolgt den Anspruch, klassisches Banking mit Digital-Asset-Services in einem regulierten Umfeld zu verbinden. Damit steht der Beitritt auch für eine Entwicklung, die für die Zukunft des Finanzplatzes von hoher Bedeutung ist: Innovation soll nicht im Gegensatz zu Stabilität und Vertrauen stehen, sondern auf klaren Regeln, hoher Professionalität und verlässlichen Rahmenbedingungen aufbauen.

«Die Mitgliedschaft im LBV ist für uns ein wichtiger Schritt. Nach dem erfolgreichen Aufbau der Bank und dem operativen Marktstart ist die Vollmitgliedschaft im LBV der nächste logische Schritt, um unsere Erfahrung aktiv in die Weiterentwicklung des Finanzplatzes einzubringen. Gerade der offene und professionelle Austausch im Verband ist für uns von grossem Wert», sagt Markus Federspiel, CEO der Celsion Bank. «Liechtenstein bietet Rahmenbedingungen, die Innovation und Regulierung zusammenführen. Für eine Bank mit klarem Fokus auf digitale Vermögenswerte ist diese Kombination zentral», so Federspiel.

Gemeinsam den Finanzplatz weiterentwickeln

Der LBV und die Celsion Bank blicken mit Freude auf die noch intensivere Zusammenarbeit als bisher mit der bereits bestehenden Assoziierten Mitgliedschaft. Im Zentrum steht das gemeinsame Ziel, den Bankenplatz Liechtenstein glaubwürdig, wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Die Mitgliedschaft unterstreicht zugleich, dass der Finanzplatz auf Stabilität, Vertrauen und hohe regulatorische Standards setzt und offen bleibt für neue Technologien, Geschäftsmodelle und Kundenbedürfnisse.

«Die Stärken unseres Finanzplatzes sind nicht statisch. Sie müssen immer wieder mit neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und neuen Kundenbedürfnissen verbunden werden. Genau darin liegt die Relevanz dieser Mitgliedschaft», so beide CEOs. (Liechtensteinischer Bankenverband/mc/hfu)