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Liechtensteinischer Bankenverband: Strategische Partnerschaft für Prävention von Onlinebetrug
Internationale Finanznachrichten

Liechtensteinischer Bankenverband: Strategische Partnerschaft für Prävention von Onlinebetrug

Liechtensteinischer Bankenverband: Strategische Partnerschaft für Prävention von Onlinebetrug
Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes (Bild: LBV)
Von moneycab

Vaduz – The Bright You und der Liechtensteinische Bankenverband haben eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, um Prävention, Aufklärung und den gesellschaftlichen Dialog im Bereich Onlinebetrug gemeinsam zu stärken. Die Partnerschaft verbindet die Perspektive der Finanzbranche mit der menschlichen und psychologischen Sichtweise auf Betrugsfälle und deren Auswirkungen auf Betroffene.

Ziel ist es, das Bewusstsein in der Gesellschaft zu stärken und die Prävention im Umgang mit Onlinebetrug nachhaltig weiterzuentwickeln.

Onlinebetrug betrifft längst nicht mehr nur einzelne Zielgruppen. Die zunehmende Professionalisierung digitaler Betrugsformen zeigt deutlich: Onlinebetrug kann jeden treffen – unabhängig von Alter, Ausbildung oder beruflichem Hintergrund. Emotionaler Druck, gezielte Manipulation und psychologische Einflussfaktoren spielen dabei eine zentrale Rolle.

Der Liechtensteinische Bankenverband und The Bright You bündeln im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft gezielt ihre Kompetenzen, um Prävention, Aufklärung und die gesellschaftliche Sensibilisierung im Bereich Onlinebetrug nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsame Initiativen, den Austausch mit Entscheidungsträgern, die Vernetzung relevanter Akteure sowie die Einbindung der menschlichen und psychologischen Perspektive von Betroffenen leisten sie einen konkreten Beitrag zum besseren Schutz der Bevölkerung und zur Weiterentwicklung wirksamer Präventionsmassnahmen im DACH-Raum. Die Partnerschaft setzt ein klares Zeichen für gemeinsame Verantwortung, Aufklärung und eine stärkere gesellschaftliche Sensibilisierung im Umgang mit Onlinebetrug. (LBV/mc/hfu)

The Bright You

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