Centi und AllUnity etablieren ein umfassendes Zahlungsökosystem auf Basis der Stablecoin EURAU

Zürich – Centi, der Schweizer Pionier für Zahlungslösungen auf Basis von Stablecoins, und AllUnity, ein reguliertes E-Geld-Institut, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ab sofort ist die von der BaFin regulierte Euro-Stablecoin EURAU von AllUnity in der Centi-App als Zahlungsmittel verfügbar. Damit kann EURAU in allen Umgebungen verwendet werden, in denen Centi akzeptiert wird, darunter E-Commerce- und POS-Umgebungen sowie für Überweisungen und zusätzliche Zahlungsanwendungen innerhalb des Centi-Ökosystems.

Die Partnerschaft kombiniert die regulatorische Grundlage einer MiCAR-konformen Euro-Stablecoin mit einer Zahlungsinfrastruktur, die auf Skalierbarkeit, niedrige Kosten und eine nahtlose Benutzererfahrung ausgelegt ist. Mit der Integration von EURAU werden Stablecoin-Zahlungen so einfach zu verwenden wie herkömmliche Zahlungsmethoden und bieten gleichzeitig die Vorteile einer modernen Blockchain-Abrechnung: Echtzeit-Abrechnung, programmierbare Zahlungsströme und globale Interoperabilität.

Centi bietet die technologische „letzte Meile“, die Checkout-Erfahrungen (E-Commerce und POS), White-Label-Integrationen in bestehende Verbraucher-Apps, Überweisungen sowie automatisierte Händlerabrechnungen und Berichtsworkflows umfasst.

Wichtige Highlights der strategischen Allianz

Hohe globale Reichweite: Mit EURAU können Nutzer über das bestehende Auszahlungs- und Partner-Ökosystem von Centi sofort Zahlungen und Überweisungen an über 500 Millionen Empfänger weltweit senden.

Effiziente grenzüberschreitende Zahlungen: Durch die Nutzung von EURAU auf Arbitrum werden grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten verarbeitet.

E-Commerce & POS: Die Zahlungslösungen von Centi stehen Händlern in E-Commerce- und POS-Umgebungen zur Verfügung und akzeptieren nun auch EURAU.

White-Label- und „unsichtbare Krypto”-UX: EURAU-Zahlungen können in bestehende Verbraucher-Apps eingebettet werden, sodass Endnutzer nichts Neues lernen müssen. Die Komplexität der Stablecoin bleibt hinter den Kulissen.

Vollständige Compliance-Konformität: Jede Transaktion basiert auf EURAU, ist vollständig gedeckt (100 Prozent reserviert) und so konzipiert, dass sie den höchsten europäischen Sicherheits- und Compliance-Standards entspricht.

Ein Meilenstein für die Zahlungslandschaft in Europa

Mit EURAU als regulierter, vollständig gedeckter Euro-Stablecoin und Centi als Integrations- und Verarbeitungsebene ermöglicht die Partnerschaft programmierbares Geld im Alltag, von Mikrozahlungen und Einzelhandelszahlungen bis hin zu Treasury- und Abwicklungsworkflows für Unternehmen.

„Durch die Integration von EURAU können wir ein vollständig souveränes europäisches Zahlungsnetzwerk bereitstellen, das endlich die Kostenvorteile der Stablecoin-Technologie in den Mainstream-Einzelhandel und E-Commerce bringt, ohne die Nutzer mit technischer Komplexität zu belasten. In der Praxis merken sie gar nicht, dass sie die Stablecoin-Technologie nutzen.“ – Valon Avdiu, CEO von Centi

„Die Partnerschaft mit Centi unterstreicht die Rolle von EURAU als Brücke zwischen Fiat-Währungen und Stablecoin-Zahlungen. Sie ermöglicht eine nahtlose Konvertierung zwischen beiden Welten und unterstützt den realen Einsatz in großem Maßstab, ohne dass die Nutzer Wallets verwalten oder sich mit technischen Komplexitäten auseinandersetzen müssen.“ – Alexander Höptner, CEO von AllUnity (Centi/mc/hfu)

Über Centi

Centi ist eine native Stablecoin-Zahlungsplattform mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen bietet spezialisierte Lösungen für digitale Zahlungen, Überweisungen, Zahlungsabläufe für Händler und White-Label-Infrastruktur für Finanzdienstleistungen und Handel. Mit einem Fokus auf Skalierbarkeit und Benutzererfahrung verbindet Centi die Vorteile der Blockchain-Technologie mit den Anforderungen der Massenmarktakzeptanz.



Über AllUnity

AllUnity ist ein reguliertes E-Geld-Institut, das Europas führende digitale Zahlungsinfrastruktur aufbaut und eine vollständig regulierte, auf Euro lautende Stablecoin herausgibt, die digitale Vermögensmärkte und den globalen Handel ankurbeln soll. AllUnity wurde von einem Konsortium aus branchenführenden Partnern, DWS, Flow Traders und Galaxy, gegründet und bietet mit seiner Euro-Stablecoin EURAU eine transparente, sichere und skalierbare Zahlungsinfrastruktur. Mit einer Infrastruktur auf institutionellem Niveau und Echtzeit-Abrechnung schlägt AllUnity eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und digitalen Vermögenswerten und bietet eine vertrauenswürdige, grenzenlose Zahlungsinfrastruktur für Europa und die globalen Märkte.







