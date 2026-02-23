CEO der innova Versicherungen wird Verwaltungsratspräsident der Centris AG

Solothurn – Sergio Pradera, CEO der innova Versicherungen und seit knapp drei Jahren Mitglied des Verwaltungsrats der Centris AG, übernimmt per 1. März 2026 das Präsidium des Gremiums. Er folgt auf Stefan Schena, der sein Amt nach rund dreizehn Jahren im Verwaltungsrat, davon zweieinhalb Jahre als Präsident, niederlegt. Mit dem Wechsel setzt die Centris auf Kontinuität in der Umsetzung ihrer Strategie zum Vorantreiben der Digitalisierung des Schweizer Gesundheitswesens.

Stefan Schena beendet sein Mandat per 28. Februar 2026. Während seiner Amtszeit prägte er die strategische Weiterentwicklung der Centris massgeblich. Unter seiner Führung wurden agile Strukturen eingeführt, das Produktportfolio konsequent auf innovative, marktorientierte Lösungen ausgerichtet und zentrale Grundlagen für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Heute steht das Unternehmen mit stabilen Geschäftszahlen, solider Kapitalbasis und klarer strategischer Perspektive hervorragend da.

Mit der Wahl von Sergio Pradera setzt die Centris auf Kontinuität in der Umsetzung der Strategiephase 2026. Pradera wird die digitale Transformation des Schweizer Gesundheitswesens weiter vorantreiben. Zu den strategischen Schwerpunkten gehören die Weiterentwicklung des Produktportfolios, die Automatisierung von Prozessen sowie die Öffnung des Ökosystems für neue Partner. Ziel ist es, Versicherern und deren Kundinnen und Kunden effizientere, sicherere und flexiblere Lösungen zu bieten und die Rolle der Centris als Innovationspartnerin weiter zu stärken.

Der Verwaltungsrat, die Aktionäre und die Geschäftsleitung danken Stefan Schena für sein grosses Engagement und seine wertvolle Arbeit zugunsten der Centris.

Zu den Aktionären der Centris AG zählen neben der innova Versicherungen die Krankenversicherer Aquilana, ÖKK, EGK und SWICA. Sie bilden gemeinsam ein solides Fundament für die Weiterentwicklung des Unternehmens und die Stärkung des grössten Health‑Insurance‑Ökosystems der Schweiz. (Centris/mc/hfu)