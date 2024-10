Deutsche Tierversicherung Uelzener unterzeichnet Outsourcing-Vertrag mit Centris

Solothurn – Die IT-Dienstleisterin Centris AG übernimmt den Betrieb des Syrius-Kernsystems für den deutschen Tierversicherer Uelzener. Um die Effizienz zu steigern, hat sich die Uelzener entschieden, ihre Systeme in die Schweiz zu verlagern. Ausschlaggebend war die langjährige Erfahrung der Solothurner Syrius-Spezialistin, dank der eine rasche Ablösung erfolgen und ein kosteneffizienter Betrieb sichergestellt werden kann.

Die auf Kranken- und Unfallversicherer spezialisierte IT-Dienstleisterin Centris nimmt ihren ersten Tierversicherungskunden aus dem Ausland unter Vertrag. Die Uelzener Versicherung a.G. gehört zu den ältesten Tierversicherungen Deutschlands. Das Unternehmen ist einer der grössten Spezialversicherer Deutschlands mit über 1 Mio. Verträgen und mehr als 550’000 Kunden. Seit etwa vier Jahren nutzt sie als erste deutsche Sachversicherung die Softwarelösung Syrius aus dem Hause Adcubum. Den Betrieb ihres Kernsystems stellt sie bislang durch einen Provider in Deutschland und teilweise im eigenen Rechenzentrum sicher. Um hier effizienter zu werden, hat die Uelzener sich für die Auslagerung des Syrius-Betriebs zur Centris entschieden. Die Migration der Systeme in die Schweiz erfolgt noch in diesem Jahr.

Freiwerdenden Ressourcen für die Digitalisierung und Integration neuer Geschäftsmodelle

Die Uelzener Versicherung will sich mit diesem Schritt wieder vermehrt auf ihre Kernkompetenzen und das geplante Wachstum fokussieren. Die durch ein Voll-Outsourcing freiwerdenden Ressourcen wird sie in die Digitalisierung und Integration neuer Geschäftsmodelle investieren. Das breite Serviceangebot von Centris’ Swiss Health Platform (SHP) erlaubt ihr, dies deutlich einfacher und kostengünstiger zu realisieren, als es mit Eigenentwicklungen möglich wäre.

Die Aufnahme des Betriebs bei der Centris in diesem Jahr ist nur der Beginn einer geplanten strategischen Zusammenarbeit in den Folgejahren. Gemeinsam mit Synergien aus der Centris-Community sollen die Erfahrungen mit Uelzener als Türöffner bei anderen deutschen Versicherern dienen, die Syrius einsetzen und nach einer zuverlässigen Betriebslösung suchen.

Ausschlaggebend für Uelzener waren die umfassende Erfahrung der Centris und ihr breites Angebot: «Wir haben nach Lösungen zur Optimierung des Betriebs unseres Kernsystems gesucht, um uns stärker auf unser Hauptgeschäft konzentrieren zu können. Wir sind überzeugt, mit der Centris den richtigen Partner für einen optimialen Betrieb unseres Kernsystems gewählt zu haben. Die moderne IT-Plattform der Centris wird uns ermöglichen, neue Angebote für unsere Kunden bereitzustellen», sagt Bernd Fischer, stv. Vorstandsvorsitzender der Uelzener Versicherung.

Die Centris verfügt über den grössten Syrius-Fachkräftepool der Schweiz und betreibt die Syrius-Software seit rund zwei Jahrzehnten im Rahmen ihrer Branchenlösung SHP für einige der grössten Schweizer Versicherungen. Die Software selbst stammt vom St. Galler Softwarehersteller Adcubum, mit dem Centris und ihre Kunden-Community aus Schweizer Kranken- und Unfallversicherern eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. (Centris /mc/hfu)