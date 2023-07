EGK-Gesundheitskasse automatisiert ihren Leistungsprozess mit der Centris

Solothurn – Seit Ende Mai prüft und verarbeitet das Versicherungsunternehmen EGK-Gesundheitskasse alle Rechnungen und Belege digital über die Branchenlösung Swiss Health Platform der Solothurner IT-Dienstleisterin Centris AG. Damit erreicht der Krankenversicherer eine markante Steigerung des Automationsgrads im Schadenprozess.

Seit dem 30. Mai 2023 prüft und verarbeitet das Versicherungsunternehmen EGK-Gesundheitskasse aus Laufen (BL) alle Rechnungen und Belege automatisiert über die Branchenlösung Swiss Health Platform der Solothurner IT-Dienstleisterin Centris AG. Basis für die elektronische Rechnungsprüfung ist die Software E-Claim Plus von Adcubum, die in die Plattform der Centris integriert ist und zurzeit im Shared-Services-Modell für fünf Versicherer betrieben wird. Sie ist damit Teil eines umfassenden Leistungsangebots, mit dem die Solothurner Outsourcerin ihre Kunden bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien und dem Ausschöpfen von Einsparpotenzialen unterstützt.

Markant höherer Automationsgrad

Die elektronische Rechnungsprüfung mit E-Claim Plus erlaubt eine markante Steigerung des Automationsgrads im Schadenprozess. Rechnungs- und Belegdaten der Sparten Kranken- und Unfallversicherungen können ohne Medienbruch durchgängig automatisiert verarbeitet werden. So werden nicht nur die Prozesskosten optimiert, sondern es ermöglicht auch eine effiziente maschinelle Prüfung. Mit der schnelleren Verarbeitung von Rechnungen wird ein positiver Beitrag zur Kundenzufriedenheit geleistet.

Die EGK-Gesundheitskasse ist mit der neuen Lösung sehr zufrieden: «E-Claim Plus trägt massgeblich zur Effizienzsteigerung in der Leistungsabrechnung bei. Der standardisierte Betrieb durch die Centris und die individualisierbaren Regeln der Software erlauben uns, Steuerung und Automatisierung ganz nach unseren Vorstellungen selbständig zu definieren», sagt Carolina Pirelli, Bereichsleiterin Leistungen der EGK- Gesundheitskasse. Die Einführung per Ende Mai verlief planmässig und reibungslos. Das System läuft stabil und die Rechnungsprüfung erfolgt nun um ein Vielfaches effizienter. (Centris/mc)

