China verbietet Banken Labubu-Puppe als Prämie für Neukunden

Dank TikTok und K-Pop sind die chinesischen Labubu-Puppen extrem gefragt. Peking schiebt dem Marketing mit der Stoffpuppe allerdings einen Riegel vor.

Eine chinesische Bank darf ihren Neukunden nicht mehr eine Labubu-Puppe als Prämie versprechen. Nach übereinstimmenden Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg und chinesischer Medien hat die Finanzaufsichtsbehörde von Zhejiang, der Region südlich von Shanghai, die lokalen Banken entsprechend angewiesen.

Die Anweisung erfolgte nach einer Werbeaktion der Ping An Bank, die in mehreren Städten neuen Einlegern Labubu-Puppen verspricht, wenn diese drei Monate lang 50.000 Yuan (gut 6000 Euro) einzahlen. Die Marketingkampagne der Bank ging in chinesischen sozialen Medien viral und zog offenbar scharenweise potenzielle Sparer an. Staatliche Medien kritisierten die Aktion als «keine langfristige Lösung».

