Christian Reuss wird Senior Advisor bei Aquaty

Münster – Der Privatmarkt-Spezialist Aquaty gewinnt Christian Reuss als Senior Advisor. Der erfahrene Manager war über 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der SIX Group tätig, zuletzt als CEO der SIX Swiss Exchange. In dieser Funktion trieb er die Wettbewerbsfähigkeit und die Digitalisierung des Schweizer Börsenplatzes massgeblich voran. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Goldman Sachs inne, unter anderem im Bereich der strukturierten Finanzprodukte und des öffentlichen Vertriebs.

In seiner neuen Rolle wird Reuss Aquaty strategisch bei der Weiterentwicklung der digitalen Plattform für Investitionen in private Märkte begleiten. Mit seinem tiefen Verständnis für Kapitalmärkte, Regulierung und Produktstrukturierung wird er dazu beitragen, den «Securitization as a Service»-Ansatz von Aquaty weiter zu etablieren und neue Standards für digitale Investmentlösungen zu setzen.

«Ich bin überzeugt, dass digitale Wertpapiere die Art und Weise, wie wir in private Märkte investieren, grundlegend verändern werden. Sie ermöglichen es, Private Assets ebenso strukturiert und effizient zu bewirtschaften wie öffentliche gehandelte Wertpapiere – basierend auf einem klaren, standardisierten Rahmen, der Skalierbarkeit und einen breiteren Investorenzugang fördert. Durch Aquatys Technologieplattform können Wertpapiere, die schon lange etablierter Standard in öffentlichen Märkten sind, nun auch in privaten Märkten genutzt werden», so Christian Reuss.

Aquatys Plattform ermöglicht es Personen oder Institutionen mit Zugang zu Private-Market-Assets, diese Vermögenswerte des privaten Kapitalmarkts auf einfache Weise investierbar zu machen und in den breiteren Kapitalmarkt zu emittieren. Das sogenannte Securitization Gateway wandelt verschiedene Anlageklassen – darunter Private Equity, Risikokapital, Infrastruktur, Immobilien und Kunst – in regulierte, handelbare ISIN-Wertpapiere um. Die Plattform unterstützt zudem unterschiedliche Investmentarten, ermöglicht automatisierte Wertpapierprozesse und sorgt für sichere sowie regelkonforme Transaktionen und die Einbettung der Assets in etablierte Distributionskanäle wie Vermögensverwalter oder Privatbanken. (mc/pg)