Schweizer Börse SIX steigert Handelsvolumen 2025 deutlich

Zürich – Die Börsenbetreiberin SIX ist im Handelsgeschäft im vergangenen Jahr klar gewachsen. Sowohl hierzulande als auch in Spanien legten die Volumen zu.

Der Handelsumsatz an der SIX Swiss Exchange stieg um 12,8 Prozent auf 1135 Milliarden Franken, wie die SIX am Montag mitteilte. Dabei nahm das Aktien-Segment um 10,5 Prozent auf 874,8 Milliarden und das ETF-Segment um fast die Hälfte auf 124,3 Milliarden zu.

An der spanischen BME Exchange, die auch zur SIX gehört, stieg der Handelsumsatz derweil um knapp ein Viertel auf 525,3 Milliarden Euro. Knapp drei Viertel davon entstand im Aktiensegment, das restliche Viertel im Anleihensegment.

Über 80 Millionen Transaktionen

Bei der Anzahl Abschlüsse verzeichnete die SIX gesamthaft einen Anstieg von 8,9 Prozent auf insgesamt 84,8 Millionen. Die Transaktionstätigkeit in der Schweiz stieg um 10,3 Prozent auf 52,8 Millionen und in Spanien um 6,7 Prozent auf 32,0 Millionen.

Im Dezember 2025 allein lag das Handelsvolumen an der Schweizer Börse bei 85,6 Milliarden Franken, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Plus von 8 Prozent entspricht. Gut drei Viertel davon machte das Aktiensegment aus.

An der Madrider BME wurden im letzten Monat des vergangenen Jahres ein Volumen von 49,4 Milliarden Euro gehandelt (+76,4%), wobei gut 70 Prozent im Aktienbereich erzielt wurden. (awp/mc/pg)