Citywire Fund Examiner mit Aberdeen Standard Investments zu China A-Shares

Webinar – Nicholas Yeo, Head of Equities China, und Donald Amstad, Head of Investment Specialists Asia, analysieren am 28. April 2021 um 10:00 die Chancen und Risiken von Anlagen in den Markt für chinesische A-Aktien.

Nach einem sehr dynamischen Jahr 2020 und guten ersten 6 Wochen des Jahres 2021 hat der A-Aktienmarkt stark korrigiert: Droht noch mehr Abwärtsdruck oder ergibt sich eine langfristige Kaufgelegenheit? Ist der Markt billig oder teuer? Wie sieht es mit ESG aus? Und was sind die Megathemen, die im ASI China A-Share Fund eine Rolle spielen? Wie lassen sich zum Beispiel Aktien finden, die von Chinas Verpflichtung zur Kohlenstoffneutralität bis 2060 profitieren können? Setzt sich der Trend zur „Premiumisierung“ des chinesischen Konsums fort? Wie sieht es mit Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen, Versicherungen, Technologie und Finanzdienstleistungen aus?

Wir versprechen Ihnen ein interessantes und impulsstarkes Event.

Das Webinar findet in englischer Sprache statt.