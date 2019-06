CKW-Finanzchef Daniel Wahler verlässt das Unternehmen

Luzern – Daniel Wahler tritt als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der CKW AG zurück. Er wird das Unternehmen per 31. Januar 2020 verlassen.

Daniel Wahler, Finanzchef der CKW AG und Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich entschieden, eine neue Herausforderung anzugehen. Er wird das Unternehmen Ende Januar 2020 verlassen. Daniel Wahler hat die Entwicklung von CKW in den letzten zwei Jahren mit grossem Engagement mitgeprägt. Nebst der Umsetzung der Strategie hat er auch Grossprojekte wie zum Beispiel den Neubau des Werkhofes in St. Erhard stark vorangetrieben.

«Wir bedauern diesen Entscheid sehr. Im Namen der Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden von CKW bedanke ich mich bei Daniel Wahler für sein wertvolles Engagement und wünsche ihm viel Erfolg und alles Gute für seine berufliche und private Zukunft», sagt CKW-CEO Martin Schwab. (CKW/mc/ps)

Über CKW:

Die CKW-Gruppe ist eine Dienstleisterin für Energie, Daten und Infrastruktur in der Zentralschweiz. Seit 125 Jahren versorgt das Unternehmen seine mittlerweile über 200’000 Endkunden aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri mit Strom. Hinzu kommen innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Connectivity & IT-Infrastruktur, Elektro & Licht, Energietechnik, IT & Kommunikation sowie Security. Die CKWGruppe beschäftigt über 1’800 Mitarbeitende. Mit rund 300 Lernenden in 14 Berufen ist sie die grösste privatwirtschaftliche Lehrlingsausbildnerin der Zentralschweiz.

Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete CKW einen Umsatz von CHF 917,1 Mio. Mit 81% der Aktien ist die Axpo Holding AG Mehrheitsaktionärin von CKW, die Aktien werden auf der Handelsplattform «eKMU-X» der Zürcher Kantonalbank gehandelt.

Weitere Informationen unter www.ckw.ch

Firmeninformationen bei monetas

Zusätzliche Informationen zu CKW wie

aktueller Kurs

Kursverlauf

Unternehmensporträt

und vieles mehr

finden Sie bei der Zürcher Kantonalbank hier…