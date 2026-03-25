Clearhaus ist der erste dänische Acquirer, der eine Payment-Facilitator-Lösung auf den Markt bringt

Aarhus – Das dänische Acquirer-Unternehmen Clearhaus führt eine neue Payment-Facilitator-Lösung (PayFac) ein, die es lizenzierten Unternehmen in Dänemark und ganz Europa ermöglicht, Zahlungen für Händler, die ihre Plattformen nutzen, direkt abzuwickeln.

Als Teil der europäischen Zahlungsgruppe Unzer ermöglicht Clearhaus nun Technologieunternehmen, Online-Marktplätzen und anderen lizenzierten Unternehmen, Händler selbst zu onboarden und zu verwalten. Sie müssen nicht mehr jeden Händler einzeln bei einem Zahlungsanbieter anmelden – eine Funktion, die bisher von dänischen Acquirern nicht angeboten wurde.

Da immer mehr Plattformen Zahlungen direkt in ihre Dienste integrieren, gewinnen Payment-Facilitator-Modelle zunehmend an Bedeutung. Mit diesem Modell können Plattformen neue Händler onboarden und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden, während Clearhaus die Kartenzahlungen im Hintergrund sicher abwickelt. So können Plattformen Zahlungen als Teil ihres eigenen Dienstes anbieten, während Clearhaus die zugrunde liegende Zahlungsinfrastruktur bereitstellt.

Dadurch erhalten Plattformunternehmen mehr Kontrolle darüber, wie Zahlungen in ihre Dienste integriert werden, und können im Mittelpunkt des Kundenerlebnisses bleiben. Händler profitieren von einem schnelleren Start, einer einfacheren Einrichtung und einem einzigen Partner, der ihre Zahlungen verwaltet.

Robert Bueninck, CEO von Unzer, erklärt: „Wir möchten dänischen Unternehmen helfen, die Kontrolle zu behalten und Zahlungen einfach zu gestalten. Mit dieser Einführung können lizenzierte Unternehmen Zahlungen direkt in ihre Plattformen einbinden, während Clearhaus sich um die zugrunde liegende Acquiring-Infrastruktur kümmert.“

Online-, In-Store- und PayFac-Funktionen in einem einzigen Ökosystem

Anfang dieses Jahres ermöglichte Clearhaus zudem physischen Geschäften in Dänemark, Kartenzahlungen über dasselbe System zu akzeptieren, das sie für den Online-Verkauf nutzen. Dies erleichtert es kleinen und mittleren Geschäften, alles an einem Ort zu verwalten, und bietet Käufern ein nahtloseres Erlebnis, egal ob sie im Laden oder online einkaufen.

Für die Zukunft plant Clearhaus, seine Zahlungslösungen zu erweitern, um den wachsenden Anforderungen von Plattformen, Einzelhändlern und Technologieunternehmen in ganz Dänemark und Europa gerecht zu werden. Durch die Kombination von Online-, In-Store- und PayFac-Funktionen in einem einzigen Ökosystem will das Unternehmen moderne Zahlungsdienste für Unternehmen jeder Grösse zugänglicher und einfacher zu integrieren machen.

Robert Bueninck fügt hinzu: „Einzelhandel findet nicht mehr nur online oder im Laden statt. Kunden erwarten überall das gleiche Erlebnis. Als Teil von Unzer trägt Clearhaus dazu bei, diese Welten zusammenzuführen, und erleichtert es dänischen Unternehmen, Zahlungen über Plattformen, Online-Shops und physische Geschäfte hinweg in einer nahtlosen Lösung zu verwalten.“ (Unzer/mc/hfu)