Unzer ist offizieller Zahlungspartner des OMR Festivals

Berlin – Unzer ist neuer offizieller Zahlungspartner des OMR Festivals. Das OMR Festival ist eines der bedeutendsten Events für Marketing und digitale Wirtschaft in Europa. Jedes Jahr bringt OMR die digitale Szene in Hamburg zusammen – von Startups über den Mittelstand bis hin zu internationalen Konzernen. 2025 besuchten mehr als 67’000 Menschen das Festival.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Unzer das gesamte Ticketing. Zudem ist geplant, dass Unzer auch auf dem Festivalgelände den Zahlungsverkehr im Food-&-Beverage-Bereich abwickelt.

«Unser Anspruch ist es, im Zusammenspiel von digitalen und stationären Kanälen Massstäbe zu setzen und zu zeigen, was entlang der gesamten Customer Journey möglich ist. Payment spielt dabei seit jeher eine zentrale Rolle. Mit Unzer setzen wir bewusst auf eine zukunftsfähige Infrastruktur, die reibungslose, schnelle und zuverlässige Bezahlprozesse ermöglicht.» Philipp Westermeyer – Gründer OMR Festival

Dabei kann Unzer seine Stärke aus nahtlosen Online- und Offline-Zahlungen bewusst ausspielen: Mit einem integrierten Ökosystem aus Zahlungs- und Softwarelösungen verbindet Unzer alle relevanten Verkaufskanäle auf einer Plattform. Veranstalter und Partner profitieren von effizienten Prozessen, während Kundinnen und Kunden ein durchgängiges Zahlungserlebnis erhalten – egal ob online, mobil oder vor Ort.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit OMR. Unser Anspruch ist es, dass sich die Besucherinnen und Besucher um das Bezahlen keine Gedanken machen müssen“, sagt Pascal Beij, Chief Commercial Officer von Unzer. „So schaffen wir die Grundlage für ein rundum positives Festivalerlebnis.“ (Unzer/mc/hfu)