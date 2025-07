Coface gibt eine Vereinbarung zur Übernahme von Novertur International SA (business-monitor.ch) bekannt und stärkt seine Informationsdienste in der Schweiz

Zürich – Coface gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Anteile an Novertur International SA bekannt.

Novertur International SA, ein Schweizer Start-up mit Sitz in Lausanne, hat ein digitales Fachwissen mit Inhalten entwickelt, die über das Portal business-monitor.ch verbreitet wurden. Die in 2016 lancierte Plattform wurde als Referenzwerkzeug für KMU und grosse Schweizer Unternehmen für die Risikobereitschaft und die B2B-Prospektierung eingesetzt. Sie bietet einfachen, schnellen und zuverlässigen Zugang zu aktuellen Informationen zu über 730.000 aktiven Schweizer Unternehmen.

Die technologischen Fortschritte von Novertur International SA – insbesondere in den Bereichen Datenstrukturierung und Benutzerfreundlichkeit – kombiniert mit der Expertise von Coface im Kreditrisikobereich ermöglichen es Coface, sein Angebot an Unternehmensinformationen in der Schweiz deutlich zu stärken

Diese Übernahme konsolidiert die Daten, technischen Fähigkeiten und das Know-how der Gruppe und steht in perfekter Übereinstimmung mit ihrem strategischen Plan „Power the Core“, der darauf abzielt, ihre Dienstleistungen mit hohem Mehrwert zu erweitern und gleichzeitig ihre lokale Präsenz zu stärken.

„Vom ersten Tag an haben wir business-monitor.ch so konzipiert, dass es intuitiv, schnell und nützlich für alle ist, die Unternehmen analysieren. Der Zusammenschluss mit Coface ist eine fantastische Gelegenheit, unsere Mission auf die nächste Stufe zu heben und unsere Technologie zu nutzen, um einen globalen Akteur im Bereich Unternehmensrisiken zu unterstützen“, sagt Florent Schläppi, CEO und Gründer von business-monitor.ch.

„Wir freuen uns besonders, die Teams von Business Monitor bei Coface begrüssen zu dürfen. Die

Übernahme von Business Monitor unterstreicht das Engagement von Coface, uns als wichtiger Akteur im Bereich Business Intelligence zu etablieren. Diese Transaktion stärkt unsere Position auf dem Schweizer Markt deutlich und macht Coface zu einem noch attraktiveren Partner für seine Kunden“, sagt Christian Moins, Country Manager Coface Schweiz.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. (Coface/mc/ps)