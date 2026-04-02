Lufthansa bietet für portugiesische Staatsairline TAP

Frankfurt – Der Lufthansa-Konzern ist wie erwartet in das Bieterrennen um die portugiesische Fluggesellschaft TAP eingestiegen. Man habe im ersten Schritt ein nicht bindendes Angebot abgegeben, bestätigte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt auf Anfrage. Zuvor hatte bereits die Air France-KLM eine Offerte für die Airline mit knapp 100 Flugzeugen vorgelegt. Zu Details war zunächst nichts bekannt.

Die portugiesische Regierung hat einen Minderheitsanteil von 44,9 Prozent zum Verkauf gestellt. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für TAP-Beschäftigte reserviert, während die Mehrheit zunächst beim Staat bleiben soll. Die Angebote werden bewertet. In einem weiteren Schritt werden dann die ausgewählten Bieter aufgefordert, ein verbindliches Angebot abzulegen. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.

Pläne für atlantisches Drehkreuz

Lufthansa hat auf dem europäischen Markt bereits etliche Fluggesellschaften vollständig übernommen. Zum Konzern gehören die ehemaligen Staatsairlines der Schweiz, Belgiens und Österreichs. Bei der italienischen Ita hält der deutsche Konzern derzeit eine Minderheit, kann aber noch im laufenden Jahr auf 90 Prozent aufstocken.

Lissabon könne im Lufthansa-Konzern zum atlantischen Drehkreuz vor allem nach Südamerika ausgebaut werden, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärt. Ziel der Übernahme sei es, «die globale Anbindung Portugals zu stärken, die portugiesische Identität von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern». (awp/mc/ps)

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