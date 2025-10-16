Cryptonow: Erstes Schweizer Krypto-Unternehmen mit EU-Zulassung nach MiCA 

Zug – Cryptonow erhält als erstes Schweizer Krypto-Unternehmen eine umfassende EU-Lizenz nach der «Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)». Ausgestellt wurde die Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Damit schafft Cryptonow die regulatorische Grundlage, sein erfolgreiches Schweizer Geschäftsmodell auf ganz Europa auszurollen.

„Mit der MiCA-Lizenz setzen wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fort. Sie ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, das Schweizer Erfolgsmodell von Cryptonow in ganz Europa zu etablieren und unsere führende Position im Markt weiter auszubauen“, sagt Simon Grylka, Managing Director von Cryptonow.

Europas führende Retail-Plattform für digitale Vermögenswerte

Cryptonow zählt zu den fünf führenden Krypto-Unternehmen der Schweiz und ist die erste Schweizer Firma, der der Schritt zur EU-MiCA-Lizenz gelungen ist. Das Unternehmen bietet sicheren, einfachen und verantwortungsvollen Zugang zu digitalen Vermögenswerten – von Brokerage- und Verwahrungslösungen bis zu Krypto-Geschenkkarten im stationären Handel. Ein europaweites Vertriebsnetz mit über 150 Partnern macht die Cryptonow-Produkte in 30 Ländern verfügbar – und zugänglich für mehr als 450 Millionen Menschen.

Starke Infrastruktur und wachsendes Partnernetz

Durch die Expansion in Europa betreibt Cryptonow die grösste physisch-digitale Infrastruktur, die den stationären Handel direkt mit digitalen Währungen verbindet. Diese Kombination aus Retail-Reichweite, regulierten Brokerage-Diensten und sicherer Verwahrung macht Cryptonow zum bevorzugten Einstiegspunkt für Privatkundinnen und Privatkunden in die Welt digitaler Assets.

Unternehmensstruktur und Regulierung

Die Cryptonow Group AG mit Hauptsitz in der Schweiz wurde 2017 im Crypto Valley Zug gegründet. Für die EU-Expansion agiert die Cryptonow GmbH in Österreich als vollständig regulierter Crypto Asset Service Provider (CASP) unter der MiCA-Gesetzgebung und erschliesst von dort aus die europäischen Märkte – lizenziert durch die österreichische FMA.

Dinge neu denken

«Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Finanzsystem, das global, digital, offen und zukunftsorientiert ist. Mit Cryptonow möchten wir jedem Menschen die Möglichkeit geben, ein aktiver Teil dieser Entwicklung zu sein. Als reguliertes Unternehmen unter der EU MiCA- Lizenz übernehmen wir dabei eine wichtige Rolle als Katalysator für Adaption, Zugang und Vertrauen im Markt.», sagt Marius Urban, Gründer Cryptonow. (Cryptonow/mc/hfu)