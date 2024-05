CUTISS: Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 25 Millionen

Über CUTISS AG

CUTISS ist ein Schweizer Life-Science-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf regenerative Hautmedizin und Hautgewebe-Engineering spezialisiert hat. Es entwickelt die erste personalisierte und automatisierte Hautgewebstherapie ihrer Art und bietet lebensrettende und lebensverändernde medizinische Behandlungen für Patienten mit schweren Hautverletzungen weltweit.

Das Hauptprodukt denovoSkin™ verspricht, die Hautchirurgie auf eine neue Ebene zu heben und die derzeitigen Behandlungen zu revolutionieren. Es handelt sich dabei um ein biotechnologisch hergestelltes und personalisiertes dermo-epidermales Transplantat, das sich derzeit in Europa in der klinischen Phase III befindet und von Swissmedic, EMA und FDA als Orphan Drug für die Behandlung von Verbrennungen zugelassen wurde.

CUTISS entwickelt auch die weltweit ersten Maschinen, die den gesamten Produktionsprozess von personalisierten Hauttransplantaten automatisieren können. Das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Bioengineering und Hautbiologie bietet zahlreiche Wachstumschancen in der regenerativen Medizin, der Ästhetik und anderen nicht-medizinischen Anwendungen.

Das 2017 gegründete Unternehmen ist ein Spin-off der Universität Zürich (UZH) / Universitäts-Kinderspital und war bis Februar 2022 Mitglied des Accelerators Wyss Zürich. Es hat seinen Sitz im Bio-Technopark in Zürich-Schlieren, wurde mit dem Top 100 Swiss Startup Award 2020 ausgezeichnet und hat über 92 Millionen Franken von privaten Investoren, Family Offices und der öffentlichen Hand erhalten.