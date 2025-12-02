Das Westschweizer Startup Propfy schliesst eine erste Finanzierungsrunde ab

Das Westschweizer Start-up Propfy hat eine erste Finanzierungsrunde in Höhe von 500’000 Franken abgeschlossen, um die erste Version seines Immobilien-CRM auf den Markt zu bringen. Nun bereitet es eine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Franken vor, um eine V2 zu entwickeln.

Das Startup-Unternehmen Propfy mit Sitz in Lutry, das sich auf digitale Lösungen für Immobilienmakler spezialisiert hat, hat laut einer Pressemitteilung in einer ersten Finanzierungsrunde 500’000 Franken für die Markteinführung seines CRM-Systems aufgebracht. Die erste Finanzierungsrunde ermöglichte die Finanzierung der ersten Version des CRM-Systems, dessen Inbetriebnahme für April 2026 geplant ist. Fast 70 Lizenzen wurden bereits von Immobilienagenturen in der Westschweiz unterzeichnet.

Laut der Pressemitteilung ist Propfy in einem Markt tätig, der von einigen wenigen historischen Lösungen dominiert wird, „die sich in den letzten fünfzehn Jahren nur marginal weiterentwickelt haben”. Die bestehenden Technologien sind oft unflexibel und fragmentiert, sodass Makler auf mehrere Tools zurückgreifen müssen. «Makler können es sich nicht mehr leisten, dass eine Technologie mehr behindert als hilft», erklärt Anouck Reber, Gründerin und CEO von Propfy. Das Unternehmen gibt an, einen Workshop mit rund 30 Immobilienagenturen aus der Romandie durchgeführt zu haben, um die Plattform an die Bedürfnisse der Praxis anzupassen. «Die Technologie muss sich in den Dienst des Berufs stellen, nicht umgekehrt», fährt sie fort. (ICTjournal/mc/hfu)

Propfy