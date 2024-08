DeepTech-Startup Apheros sichert sich 1,6 Mio. Franken

Zürich – Apheros ist auf Wärmemanagement spezialisiert und entwickelt innovative Kühllösungen für Rechenzentren und die High-Power-Computing-Industrie. Seine Hochleistungs-Metallschäume maximieren die Wärmeableitung, optimieren den Flüssigkeitsstrom und reduzieren den Energieverbrauch, um die wichtigsten Kühlungsherausforderungen der Industrie zu bewältigen.

Rechenzentren sind das Rückgrat des digitalen Zeitalters, mit einer beispiellosen Nachfrage nach digitaler Infrastruktur, angetrieben durch den Anstieg der Nutzung von KI, maschinellem Lernen und Supercomputing. Ihr Energieverbrauch steigt jedoch sprunghaft an. Bis 2030 werden schätzungsweise sechs Prozent des weltweiten Energieverbrauchs speziell für die Kühlung von Rechenzentren verwendet werden. Ein Wechsel von traditionellen Kühlmethoden zu kosten- und energieeffizienteren flüssigkeitsbasierten Lösungen ist unausweichlich.

Um diesen Übergang zu ermöglichen, kündigt das Deep-Tech-Startup Apheros eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,85 Mio. US-Dollar an und nutzt diesen kritischen Moment, um seine innovative Metallschaumtechnologie einzuführen, die eine überlegene Lösung für diese dringende Herausforderung der Branche bietet. Die von der Risikokapitalgesellschaft Founderful geleitete Pre-Seed-Finanzierungsrunde wird die Entwicklung und den Einsatz der revolutionären Kühlungslösungen von Apheros auf Metallschaumbasis beschleunigen.

Einzigartige Schaumstrukturen mit vollständig offener Porosität

Das patentierte Herstellungsverfahren von Apheros erzeugt einzigartige Schaumstrukturen mit vollständig offener Porosität und einer unvergleichlichen Oberfläche, die herkömmliche Lösungen um das Tausendfache übertrifft, was sich in außergewöhnlichen Wärmeübertragungs- und Strömungseigenschaften niederschlägt. Die Metallschäume von Apheros sind ideal für Hochleistungskühlanwendungen und lassen sich problemlos in die bestehenden Kühlsysteme der Kunden integrieren. Sie erfüllen die dringenden Bedürfnisse der Kunden nach einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kühlkosten. Die im August 2023 gegründete Apheros AG wurde als Spin-off der ETH Zürich entwickelt, um die Herausforderungen der Kühlung in einem breiten Spektrum von Anwendungen wie Hochleistungscomputern und mobilen Geräten zu bewältigen.

Apheros wird von einem Team geleitet, das sich in den Bereichen Innovation, Geschäftsentwicklung und Technologietransfer bewährt hat. Die Mitbegründerin und CEO von Apheros, Julia Carpenter, wurde vor kurzem für ihre Erfindung des neuartigen Metallschaum-Herstellungsverfahrens von Apheros zu einem der Top 10 «Founders to Watch» der Schweiz ernannt. Mitgründerin und CTO Gaëlle Andreatta verfügt über 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technologietransfer und Startup-Entwicklung. Julia Carpenter, Mitbegründerin und CEO von Apheros, kommentierte: «Unsere Technologie hat das Potenzial, neue Industriestandards zu setzen und die Umweltauswirkungen von Kühllösungen weltweit deutlich zu reduzieren. Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, unsere Mission voranzutreiben, unseren Kunden zu helfen, eine überlegene thermische Leistung zu erzielen, die Energieeffizienz zu steigern und zu einer grüneren Zukunft beizutragen. Wir werden sofort die Produktion ausweiten, unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen verstärken und hochmoderne Lösungen auf einen breiteren Markt bringen;

Apheros zielt derzeit auf den Markt für Wärmemanagement mit Schwerpunkt auf Flüssigkeitskühlung ab, ein Segment, das aufgrund der wachsenden Nachfrage nach High Performance Computing, künstlicher Intelligenz und Rechenzentren schnell wächst. Effizientere Kühlsysteme sind erforderlich, um die derzeitige Energieknappheit zu überwinden und die ehrgeizigen Klimaschutzziele zu erreichen. Es besteht ein dringender Bedarf, leistungsfähigere Kühllösungen auf den Markt zu bringen. Gaëlle Andreatta, Mitbegründerin und CTO von Apheros, fügt hinzu: «Es besteht ein dringender Bedarf an effizienteren Kühllösungen. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz treibt den Energieverbrauch in Rechenzentren exponentiell in die Höhe, und ineffiziente Kühlung ist der Hauptgrund dafür. Unsere einzigartigen Metallschäume haben hervorragende Wärmeaustausch- und Flüssigkeitstransporteigenschaften, insbesondere bei der Flüssigkeits- und Zweiphasenkühlung. Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir das Wärmemanagement neu.» (Apheros/mc/hfu)