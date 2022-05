Die Hypothekarbank Lenzburg AG wird Bankpartnerin von Swinto

Lenzburg – Swinto lanciert eine App für gebührenfreie Geldüberweisungen von der Schweiz in den Kosovo. Die Hypothekarbank Lenzburg wird mit der Kontoadministration für die Schweizer Kundschaft und weiteren Services beauftragt.

Mit der Swinto-App können Nutzerinnen und Nutzer einfach und kostenlos Geld aus der Schweiz in den Kosovo überweisen, Rechnungen online begleichen oder einander direkt Geld senden. Das Konto von Swinto-Kundinnen und -Kunden mit Schweizer Domizil wird bei der Hypothekarbank Lenzburg geführt. Zudem nutzt Swinto für Kontoeröffnungen in der Schweiz den digitalen Onboarding-Prozess der Bank und stellt der Schweizer Kundschaft eine Bankkarte zur Verfügung, die ebenfalls von der Regionalbank herausgegeben wird. Dies haben die Swinto Schweiz AG mit Sitz in Zug und die Hypothekarbank Lenzburg heute bekanntgegeben.

Gebührenfreier Geldtransfer in den Kosovo

Der bisherige Prozess für Geldüberweisungen von der Schweiz in den Kosovo ist komplex und teuer. «Mit der Swinto-App ist der Geldtransfer von der Schweiz in den Kosovo gebührenfrei, zudem profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von günstigen Wechselkursen, die sich an den Sätzen im Interbankengeschäft orientieren», sagt Alban Nevzati, CEO von Swinto.

Für den Übermittlungsprozess arbeitet Swinto neben der Hypothekarbank Lenzburg im Kosovo mit der Bank BKT Kosova zusammen. Der Währungswechsel wird über das britische Fintech-Unternehmen Currencycloud bewerkstelligt, das im vergangenen Jahr vom Kreditkartennetzwerk Visa übernommen wurde. «Wir haben ein einzigartiges Ökosystem aufgebaut, das es in dieser Form im Kosovo noch nicht gab und mit dem wir in weitere Länder expandieren werden. Wir wollen mit Swinto vor allem auch denjenigen Menschen einen Zugang zum Finanzsystem bieten, die, wie viele Frauen und Jugendliche, davon ausgeschlossen sind», sagt Nevzati.

Zum Swinto-Grundangebot in der Schweiz gehören ein gebührenfreies Bankkonto und auch eine gebührenfreie Debit Mastercard, die in der Schweiz und im Ausland als Zahlungsmittel verwendet werden kann. Für die Kundinnen und Kunden im Kosovo hingegen wird auf die Herausgabe einer Swinto-Karte verzichtet, da dort bei ausgewählten Detailhändlern, in E-Commerce Shops, in Taxis und bei den zahlreichen weiteren Swinto-Partnern via QR-Code direkt mit der Swinto-App bezahlt werden kann.

«Wir freuen uns, dass wir Swinto mit unserem Banking-as-a-Service-Angebot eine passgenaue Lösung für den Schweizer Geschäftsbereich liefern können und so mithelfen, das Leben in einer multikulturellen Welt mit verschiedenen Währungen ein wenig einfacher zu gestalten», sagt André Renfer, Bereichsleiter Services bei der Hypothekarbank Lenzburg. (Hypothekarbank Lenzburg/mc/hfu)