Unzer unterstützt neu auch TWINT

Berlin – Das Zahlungsunternehmen Unzer erweitert sein Angebot an Zahlungsmethoden um TWINT, die führende mobile Zahlungslösung in der Schweiz. Diese Integration ermöglicht es den Händlern von Unzer, TWINT nahtlos in ihren gesamten Online-Checkout-Prozess einzubinden und so das Einkaufserlebnis für die Kunden deutlich zu verbessern.

«Wir freuen uns, TWINT zu unserem bereits umfangreichen Angebot an Zahlungsmethoden hinzuzufügen. Damit steht unseren Händlern ein weiteres wichtiges Zahlungsmittel zur Verfügung, um ihr Geschäft in der Schweiz weiter auszubauen und neue Kunden zu gewinnen. Zudem können unsere Schweizer Händler ihren Kunden damit eine der wichtigsten lokalen Zahlungsmethoden anbieten», sagt Pascal Beij, Chief Commercial Officer bei Unzer.

Mehr als 50 % der Schweizer Bevölkerung nutzt TWINT

TWINT gilt als die beliebteste mobile Zahlungsmethode in der Schweiz und ermöglicht es den Nutzern, ihr Bankkonto mit der TWINT-App zu verknüpfen und sichere Zahlungen sowohl online als auch in Geschäften zu tätigen. Es ermöglicht auch Peer-to-Peer-Transaktionen in Echtzeit. Nach Angaben des Unternehmens hat TWINT über 5 Millionen aktive Nutzer, mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung. Im Jahr 2023 wurden über 590 Millionen Transaktionen mit TWINT abgewickelt.

Nach Angaben der Schweizerischen Nationalbank werden 84 % aller Zahlungen in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Unterkünften und an Automaten kontaktlos abgewickelt. Daher werden Instant-Payment-Lösungen wie das mobile Instant-Payment-System TWINT bei den Verbrauchern immer beliebter, und Unzer geht auf ihre Bedürfnisse ein.

E-Commerce und BNPL für Schweizer Konsumenten

Unzer unterstützt seine Händler mit einem Checkout-Portfolio, das auf ihre Online-Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit TWINT geht der Zahlungsanbieter für Schweizer Kunden noch einen Schritt weiter und bietet ein nahtloses Zahlungserlebnis für Online-Transaktionen. Diese Funktionalität erweitert Unzers Buy Now, Pay Later (BNPL) Produkt «upaylater», das bereits auf dem Schweizer Markt etabliert ist. upaylater – wie der Name schon sagt – ermöglicht es Konsumenten, Einkäufe zu tätigen und diese in Raten oder zu einem späteren Zeitpunkt (Rechnung) zu bezahlen. Es ist eine flexible Alternative zum traditionellen Kredit, die es ihnen erleichtert, ihre Finanzen zu verwalten und gleichzeitig die gewünschten Produkte sofort zu kaufen.

In Kombination ermöglichen die beiden Produkte Händlern ein umfangreicheres Portfolio an Zahlungsoptionen, die sie anbieten können. Dies gewährleistet ein höheres Maß an Flexibilität und Komfort für ihre Kunden aus der Schweiz.

Nahtloses Einkaufserlebnis mit Unzer

Da Online- und Offline-Kanäle verschmelzen, bietet Unzer Unified Commerce an. Mit Unzer können Verbraucher unabhängig vom Kanal und vom Start- und Endpunkt ihrer Customer Journey dasselbe Einkaufserlebnis genießen. Auf diese Weise haben Unternehmen eine einzige Quelle der Wahrheit für ihre Produkt-, Bestands-, Bestell- und Kundendaten über alle Berührungspunkte hinweg, was ihnen hilft, ihre Kunden besser zu bedienen. Die Voraussetzung dafür ist die UnzerOne-Plattform. Diese zentrale Drehscheibe versorgt Unternehmen mit Echtzeitdaten und intuitiven Dashboards. Das Ergebnis ist vollständige Transparenz für Händler und eine konsistente Erfahrung für Kunden. (Unzer/mc/hfu)