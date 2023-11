Die PROVEN-Gruppe weitet die Nutzung des OLYMPIC Banking Systems auf drei weitere Unternehmen aus

Genf – ERI gibt bekannt, dass die PROVEN Group, ein Finanzinstitut, das in mehreren Ländern der Karibik tätig ist, sich entschieden hat, die Nutzung seiner Kerntechnologieplattform OLYMPIC Banking System auf drei neue Bank- und Vermögensverwaltungseinheiten in der Karibik auszuweiten.

OLYMPIC Banking System wird als Kerntechnologieplattform dienen, um den Ausbau des Privatkunden- und Retail-Bankgeschäfts für die folgenden Unternehmen der Gruppe zu erleichtern:

PROVEN Bank (Cayman) Ltd (ehemals Fidelity Bank Cayman Limited);

PROVEN Bank (Saint Lucia) Ltd (ehemals Boslil Bank), und

PROVEN Wealth (Cayman) Ltd. (ehemals International Financial Planning Ltd.)



Die PROVEN-Gruppe hat ihre Unternehmen umbenannt und durchläuft derzeit eine Umstrukturierung ihrer Geschäftsstruktur mit dem Ziel, die IT-Infrastruktur in der gesamten Gruppe zu standardisieren.

Dieser Prozess positioniert das OLYMPIC Banking System als primäre Kernbankplattform in einem Multi-Entity-Aufbau. Das Projekt umfasst bestehende Funktionalitäten, die von PROVEN Wealth Limited genutzt werden, einschliesslich Client Onboarding, Kredite, Corporate Actions, Fonds, Kundenreporting, Treasury, REPO, Buchhaltung sowie neue Funktionalitäten wie CRM, E-Banking, PMS und neue Schnittstellen. Darüber hinaus werden neue Compliance- und Risikobewertungstools entwickelt, um KYC- und KYT-Prozesse abzudecken.

Jean-Philippe Bersier, Director of Sales & Marketing bei ERI, sagt: «Wir freuen uns, dass die Proven Group erneut ihr Vertrauen in das OLYMPIC Banking System gesetzt hat. Durch den Einsatz der Lösung in mehreren neuen Einheiten wird die Gruppe von einer integrierten Lösung profitieren, die standardisierte Prozesse teilt und die Gesamtbetriebskosten (TCO) senkt.»

Johann Heaven, stellvertretender CEO der PROVEN-Gruppe, erklärt: «Wir freuen uns sehr, die Ausweitung des OLYMPIC Banking Systems auf weitere Einheiten innerhalb der Gruppe bekannt zu geben, was einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg der digitalen Transformation darstellt. Von der Einführung dieser fortschrittlichen Plattform versprechen wir uns zahlreiche Vorteile für unsere vielfältigen Aktivitäten, darunter gestraffte Prozesse, geringere Risiken und eine verbesserte Kosteneffizienz. Darüber hinaus können unsere Kunden ein verbessertes und personalisiertes Erlebnis erwarten, das perfekt mit unserem Engagement für hervorragende Leistungen übereinstimmt.» (ERI/mc/hfu)