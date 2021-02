Die SEBA Bank gibt ihr Eigenkapital der Serie B als Wertpapier-Token aus

Zug – Die SEBA Bank, eine von der FINMA lizenzierte Schweizer Bank, die eine nahtlose, sichere und einfach zu bedienende Brücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten bietet, gab bekannt, dass sie ihr Eigenkapital der Serie B als Sicherheits-Token auf der Blockchain an ihre Aktionäre ausgibt.

Damit ist die SEBA Bank in der Lage, einen neuen Standard an Sicherheit, Effizienz und Flexibilität in der digitalen Unternehmensfinanzierung und Asset Tokenization anzubieten. Die SEBA Bank arbeitet aktiv mit einer Reihe von internationalen Kunden zusammen, die den Wert ihrer innovativen Brücke zwischen den Bedürfnissen traditioneller und digitaler Bankinstitute erkennen.

SEBA Bank Equity Tokens durch das DLT-Gesetz abgesichert

Im Dezember kündigte die SEBA Bank an, dass sie ihre Aktien aus dem Series B Fundraising tokenisieren wird, sobald das Blockchain-Gesetz in der Schweiz in Kraft tritt. Die SEBA Bank Equity Tokens sind durch das DLT-Gesetz vollständig abgesichert und werden in einer FINMA-regulierten Umgebung ausgegeben und innerhalb ihrer digitalen Verwahrung in Bankenqualität gehalten. Die SEBA Bank Equity Tokens sind vollständig konform mit dem Schweizer Privat- und Gesellschaftsrecht.

Die Equity Tokens der SEBA Bank basieren auf dem ERC20 Ethereum-Protokoll und sind vollständig darauf ausgelegt, eine nahtlose Konnektivität für den Handel und die Liquidität auf zukünftigen international anerkannten digitalen Liquiditätsplätzen zu ermöglichen.

Hans Kuhn, Vorstandsmitglied der SEBA Bank, erklärt: „Mit dem heutigen Inkrafttreten des DLT-Gesetzes bestätigt die Schweiz erneut, dass sie eine der fortschrittlichsten und innovativsten rechtlichen und regulatorischen Jurisdiktionen der Welt ist, die nun die Ausgabe von digitalen Wertpapieren auf nativer Blockchain-Basis vollständig unterstützt. Dies ist ein grosser Schritt nach vorne, um die erwartete Innovation bei der Emission von Wertpapier-Token zu ermöglichen und zu sichern.“

Guido Bühler, CEO der SEBA Bank, fügt hinzu: „Die strategische Positionierung der SEBA Bank als sichere Brücke zwischen der traditionellen und der digitalen Bankenwelt beinhaltet nun eine vollständig integrierte, bankfähige Asset-Tokenization-Funktion, die die SEBA Bank an die Spitze der digitalen Wertpapieremission unter einem Dach stellt. Unsere Digital Corporate Finance- und Asset Tokenization-Fähigkeiten, die durch die Emission unserer Serie B Sicherheits-Token demonstriert werden, haben eine überzeugende neue Lösung für unsere Kunden geschaffen, um die Vorteile von tokenisierten Wertpapieren und Vermögenswerten zu sichern“. (SEBA/mc/hfu)