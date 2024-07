Bonn – ECO2GROW erhält 4 Millionen Euro Seed-Finanzierung u.a. von neoteq ventures, NRW.BANK, Vireo Ventures und Techstars zur Reduktion der Energiekosten und Erreichung der Nachhaltigkeitsziele im Mittelstand.

„Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und der Mittelstand spielt dabei eine Schlüsselrolle“, betont Paul Appel, CEO von ECO2GROW. „Unsere Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Energieversorgung zu digitalisieren, auf erneuerbare Energien umzustellen und auf die neue Realität am Strommarkt anzupassen. Durch diese Umstellung tragen wir nicht nur zur Dekarbonisierung der Wirtschaft bei, sondern stärken auch die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands.»

Die Bundesregierung verfolgt energisch den Übergang zu einer nachhaltigeren Energieversorgung. In diesem Kontext spielen Power Purchase Agreements (PPAs) eine entscheidende Rolle, indem sie Unternehmen direkten Zugang zu erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. PPAs bieten nicht nur langfristige Preisstabilität und Senkung der Energiekosten, sondern tragen auch zur Umsetzung der Energiewende bei.

Zugang zu grünem Strom durch PPAs für den Mittelstand

Bisher haben jedoch hohe Mindestabnahmemengen und komplexe Vertragsstrukturen die Nutzung von PPAs im Mittelstand eingeschränkt. Durch seinen Multibuyer-PPA-Ansatz löst ECO2GROW genau diese Herausforderungen und erschließt dem Mittelstand erstmalig Zugang zu grünem Strom durch PPAs. Dabei bündelt ECO2GROW den Strombedarf mehrerer Unternehmen und ermöglicht ihnen, von den Vorteilen großer Abnehmer zu profitieren: geringere Strompreise, flexible Vertragslaufzeiten und vereinfachte Beschaffungsprozesse. Unabhängige Stromerzeuger (IPPs) erschließen mit ECO2GROW neue Marktsegmente und koppeln ihre Stromproduktion an eine wachsende Nachfrage bei konkreten Abnehmern.

„Wir sind als Investor immer auf der Suche nach innovativen Ideen, die Veränderungen in einen großen Markt bringen und für alle Marktteilnehmer nachhaltiger gestalten können”, erklärt B.J. Park, Founding Partner bei neoteq ventures. “ECO2GROW hat das Potenzial, die Energiewende mitzugestalten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu stärken. Unser Investment in ECO2GROW ist daher nicht nur eine Investition in ein starkes Team und ein vielversprechendes Geschäftsmodell, sondern auch in eine nachhaltigere Zukunft.“ Neben Venture Capital Investoren sind auch Größen der Energiebranche wie Stefan Müller (enerparc) und Axel Thiemann (Sonnedix) als Business Angels an ECO2GROW beteiligt.

Kunden von ECO2GROW kommen u.a. aus den Branchen Automotive, Maschinenbau und Kunststoffverarbeitung und werden aktuell mit über 50 Gigawattstunden aus deutschen Photovoltaik- und Windparks beliefert. Zusätzlich zur Implementierung der PPAs arbeitet ECO2GROW an einer Energiemanagement-Lösung, die z.B. über Peak Shaving und intelligentem Batteriemanagement Energieeinkauf und Energiemanagement smart miteinander verknüpft. So lassen sich weitere Einsparpotenziale heben und die Grünstrom-Abdeckung über PPAs erhöhen. (ECO2GROW/mc/hfu)