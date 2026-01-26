EFG International kauft Zürcher Privatbank Quilvest Switzerland

Zürich – EFG International übernimmt die Zürcher Privatbank Quilvest Switzerland. Diese verwaltet Kundenvermögen in Höhe von gut 5 Milliarden Franken.

EFG will alle Aktien in bar erwerben und Quilvest Switzerland integrieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Von den rund 5,3 Milliarden Franken Client Assets sind bei Quilvest 3,9 Milliarden als Assets under Management klassifiziert und 1,4 Milliarden als Assets under Custody. Der Vermögensverwalter rechnet damit, dass die Übernahme die CET1-Kapitalquote um bis zu 70 Basispunkte senken wird.

Quilvest Switzerland wurde den Angaben zufolge 1932 von der argentinischen Familie Bemberg gegründet und befindet sich im Besitz von Bemberg Capital, einer in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft der Familie. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Zürich und eine Präsenz in Montevideo in Uruguay. Der Fokus liegt auf der Betreuung von sehr vermögenden Privatkunden (UHNWI) mit Wohnsitz in Lateinamerika, Westeuropa einschliesslich der Schweiz und dem Nahen Osten. (awp/mc/ps)

