elleXX bietet neu unabhängige Vermögensverwaltung

Zürich – Swiss Female Finance ist um eine starke Kooperation reicher. Die nachhaltige Finanzplattform elleXX bietet neu auch unabhängige Vermögensverwaltung. Eine Kooperation macht es möglich.

Das erklärte Ziel der Finanzplattform elleXX ist es, Frauen finanziell zu stärken. Das Fintech unterstützt und begleitet Frauen auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, bietet neben frauenfreundlichen Investment- und Versicherungsprodukten aber auch informative Artikel, Finanzwissen, Tutorials, Checklisten, Vertragsvorlagen, Coachings und Kurse. Das Startup hat innert weniger Monate die grösste weibliche Finanz-Community der Schweiz aufgebaut. Sie zählt bereits mehr als 30’000 Frauen. elleXX konnte zudem mehr als 1’000 Frauen finanziell weiterbilden. Während der beliebten Money Hacks Kurse haben zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Empfehlungen für unabhängige weibliche Vermögensberater gefragt. Gerade auch die Expertise in «Sustainable Finance» war ein grosses Bedürfnis.

elleXX hat darauf zahlreiche Kooperationspartnerinnen evaluiert und mit Edith Aldewereld und Bente Roth zwei ausgewiesene, international erfahrene Nachhaltigkeitsexpertinnen und Vermögensverwalterinnen als Partnerinnen gewinnen können. CEO Patrizia Laeri: «92 Prozent der Frauen finden ökologisches Investieren wichtig. Mit diesen beiden Frauen und Müttern wollen wir zusammen die Finanzwelt nachhaltiger und inklusiver gestalten. Sie sind ein Glücksfall.»

Die beiden unabhängigen Vermögensverwalterinnen vereinen über 40 Jahre Erfahrung in der Finanzwelt und kennen alle Herausforderungen weiblicher Finanzleben. Edith Aldereweld: «Wir möchten Frauen dazu inspirieren, Verantwortung zu übernehmen, für ihre eigenen Werte einzustehen und ihre Stimme zu nutzen. Dein Anlageportfolio ist ein Spiegel deiner Person. Du kannst damit deine Werte und Überzeugungen abbilden: Wohin soll mein Kapital fliessen und wohin sicher nicht? Mit deinem Kapital kannst du einen wichtigen, nachhaltigen und positiven Beitrag leisten für dich selbst, unsere Gesellschaft und unsere Umwelt.»

Innovatives ETF-Angebot

Mit dem massgeschneiderten ETF-Sparplan gelingt es der Frauen-Kooperation, auch eine Angebotsinnovation zu lancieren. Wer günstig, sinnvoll und nachhaltig investieren will, kann sich nicht nur für einen individuellen ETF-Sparplan unabhängig beraten lassen, sondern auch das Aufsetzen des gesamten Plans der Expertin überlassen. Bente Roth erklärt: «Es ist heute wichtiger denn je, frühzeitig mit dem Sparen und Investieren anzufangen. Allerdings haben besonders Frauen oftmals nicht den Mut, an der Börse einzusteigen. Ich möchte mit dem Sparplan langfristiges Anlegen für jedermann einfach, transparent und kostengünstig zugänglich machen.»

Die für ihr Design ausgezeichnete Plattform (Best of Swiss Web) hat auch dieses neue Beratungsangebot ansprechend und nahtlos in die digitale Plattform integriert und spricht damit explizit auch die Next Gen an.

Biographien

Edith Aldewereld hat jahrelange Erfahrung im internationalen Private Banking. Seit Juli 2015 ist sie Partnerin bei Sonnenberg Wealth Management AG, einer unabhängigen Vermögensverwalterin. 2018 hat sie gemeinsam mit der Universität Zürich den Studiengang «Sustainable Investments in Wealth Management» gegründet. Die Mitgründerin von Women in Sustainable Finance International (WISF) ist eine Überzeugungstäterin. Nachhaltig anlegen und im Einklang mit den eigenen Werten: Das macht und lebt sie seit Jahren.

Bente Roth ist ehemalige Leistungssportlerin und hat mittlerweile 22 Jahre Berufserfahrung in der Finanzwelt, 16 davon als unabhängige Vermögensverwalterin. Sie hat immer wieder gemerkt, wie wenig sich Frauen um ihre Finanzen kümmern und wie sehr die ganze Finanzwelt auf Männer ausgerichtet ist. 2020 gründete sie die Finanzweg GmbH, um Frauen zu unterstützen, finanziell unabhängig zu werden. Ausserdem hat sie den ersten ETF-Sparplan in der Schweiz aufgesetzt, bei dem man eine persönliche Beratung erhält. Sie bietet Vermögensverwaltung von Frau zu Frau an und ist Partnerin der ARP Vermögensverwaltungs AG in Zürich. (elleXX/mc)

