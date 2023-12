Everyman Health schliesst Pre-Seed Finanzierungsrunde mit 1,45 Mio Franken ab

Zürich – Die Schweizer Online-Gesundheitsplattform für Männer, Everyman Health, hat erfolgreich ihre Pre-Seed Finanzierungsrunde mit CHF 1.45 Millionen abgeschlossen. Trotz der herausfordernden Marktsituation konnte das Unternehmen mehr Investitionen anziehen, als es aufnehmen konnte.

Dies unterstreicht die Relevanz des Themas Männergesundheit und das Vertrauen von Investoren in das Everyman Health Team.

Innovative Lösungen für das Tabuthema Männergesundheit

Everyman Health widmet sich dem Tabuthema Männergesundheit und startet hierbei im Bereich der erektilen Dysfunktion. Die Plattform bietet Männern mit Potenzproblemen eine stigma-freie, bequeme und sichere Online-Anlaufstelle für medizinische Behandlungen. Patienten erhalten in wenigen Klicks eine persönliche Empfehlung von Schweizer Ärzten und eine Schweizer Apotheke liefert die passende Lösung diskret in nur wenigen Tagen bis vor die Haustür..

Die Notwendigkeit einer solchen Plattform

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Männer seltener zum Arzt gehen. Studien zeigen, dass Männer aufgrund von veralteten Rollenbildern und gesellschaftlichen Stigmata rund 30 Prozent seltener ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen als Frauen. Dies führt dazu, dass schätzungsweise zwei Drittel aller konsumierten Potenzmittel aus gefährlichen und illegalen Quellen stammen, von denen laut Swissmedic etwa 50 Prozent mangelhaft und gesundheitsschädlich sind.

Erfolge und Ziele von Everyman Health

Seit dem Launch der Plattform vor drei Monaten hat Everyman Health bereits über 500 Männern zu einem verbesserten Liebesleben verholfen. Mit dem Abschluss der Finanzierungsrunde plant das Unternehmen, in weitere Indikationen wie Haarverlust, Testosteronmangel und Akne zu investieren, um das Angebot zu erweitern und noch mehr Männern zu helfen.

Unterstützung durch Branchenexperten

Die Finanzierungsrunde und das zukünftige Wachstum von Everyman Health werden von erfahrenen Gründern aus der digitalen Gesundheitsbranche unterstützt. Joe Spector, Gründer von hims&hers, unterstützt das Everyman Team “um mit seiner Erfahrung im Europäischen Markt zu gewinnen”. Ertan Wittwer, Gründer von BestSmile, BetterView, Hair&Skin und Care.ch, lobt das Unternehmen als eine «tolle Kombination von digitaler Innovation in einer Industrie mit bewährten Lösungen» und sieht großes Potenzial für Everyman Health. Kai Eberhardt, Gründer von Oviva, betont das fantastische Team hinter Everyman Health, das den Zugang zu wichtigen Behandlungsmöglichkeiten für Männer nachhaltig verbessern wird.

Zukunftsaussichten

Calm/Storm Ventures, Europas aktivster early-stage Digital Health Investor, setzt auf das Gründerteam von Everyman Health, um Europas führender Player im Bereich der Männergesundheit zu werden. Johannes Blaschke, Principal bei Calm/Storm: “Im Schnitt geht es über 30 Monate, bis sich ein Mann mit Potenzproblemen in Europa Hilfe sucht. Diese Zahl verdeutlicht die Notwendigkeit für eine sichere und diskrete Plattform wie Everyman Health.” Jon Eisler, Mit-Gründer und CEO von Everyman Health, sieht in der Finanzierungsrunde eine Bestätigung für das Konzept der Plattform: «Als ehemaliger Patient weiß ich um die Bedeutung unseres Angebots. Diese Finanzierung wird uns helfen, uns als die Online-Klinik der Wahl für Männer in der Schweiz und Europa zu etablieren.» (Everyman Health/mc/hfu)