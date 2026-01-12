Ex Nunc Intelligence sammelt 2,15 Mio Dollar in überzeichneter Pre-Seed-Finanzierungsrunde ein

Ex Nunc Intelligence baut eine neue Kategorie von Rechtsinformationen auf, die sich auf Zuverlässigkeit, Rückverfolgbarkeit und Berufsgeheimnis konzentriert – ein Ansatz, der bereits mehrere hundert Juristen für die Silex-Plattform gewonnen hat. Das Unternehmen hat erfolgreich eine überzeichnete Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,15 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Spicehaus Partners abgeschlossen, an der sich Bloomhaus Ventures, Active Capital, Aperture Capital, Core Angels und eine hochkarätige Gruppe von Angel-Investoren beteiligt haben.

Die Runde unterstützt das Ziel von Ex Nunc Intelligence, eine Infrastruktur für Legal Intelligence zu schaffen, auf deren Grundlage Juristen recherchieren, argumentieren, Entwürfe erstellen und Wissen verwalten können.

„Unser Ziel ist es nicht, ein weiteres juristisches Tool zu entwickeln, sondern die zugrunde liegende Infrastruktur zu schaffen, die die nächste Ära der Legal Intelligence vorantreiben wird“, sagte Kyriaki Bongard, Mitbegründerin und CEO von Ex Nunc Intelligence. „Juristen brauchen Systeme, denen sie vertrauen können. Genau das entwickeln wir.“

Die Finanzierung wird die Entwicklung von Silex beschleunigen, die Einführung einer neuen Generation spezialisierter KI-Agenten für bestimmte Rechtsbereiche unterstützen und den Ausbau der juristischen Wissensinfrastruktur vorantreiben.

Im Rahmen dieser Roadmap entwickelt Ex Nunc Intelligence auch eine native digitale Rechtsveröffentlichungsschicht, die in Silex integriert ist und es Rechtswissenschaftlern und Praktikern ermöglicht, dogmatische Inhalte direkt innerhalb der Plattform zu veröffentlichen, während gleichzeitig transparente und verbesserte Vergütungsmodelle für Autoren gewährleistet werden.

Multidisziplinäres Team

Ex Nunc Intelligence wurde von Rechts- und KI-Experten gegründet und hat ein Team von mehr als zehn Mitarbeitern aus den Bereichen Recht, KI und Ingenieurwesen zusammengestellt. Unter der Leitung eines Rechtsanwalts als CEO und eines CTO, der zu den führenden KI-Experten Europas zählt, tritt das Unternehmen nach dieser Finanzierungsrunde nun in eine neue Phase der Teamerweiterung ein.

Starke Marktakzeptanz im gesamten Rechtssektor

Ex Nunc Intelligence hat bereits eine bemerkenswerte Marktakzeptanz gezeigt. Die Plattform Silex wird derzeit von mehreren hundert Anwaltskanzleien, Notariaten und Rechtsabteilungen von Unternehmen genutzt, was die starke Nachfrage und die Marktakzeptanz unterstreicht.

Im Gegensatz zu generischen digitalen Tools wurde Silex speziell für den professionellen Einsatz im Rechtsbereich entwickelt, wobei jede Antwort auf eindeutigen Rechtsquellen basiert und keine Spekulationen enthält.

Dieses Wachstum wird durch strategische Partnerschaften mit wichtigen juristischen Institutionen und Technologieanbietern weiter unterstützt, wodurch die Marktakzeptanz beschleunigt und die Position von Ex Nunc Intelligence als vertrauenswürdiger Infrastrukturpartner für den Rechtssektor gestärkt wird.

Ein einzigartiger Ansatz in Bezug auf Vertraulichkeit und juristisches Fachwissen

Ex Nunc Intelligence ist eines der ersten Unternehmen, das sich sowohl auf Recht als auch auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat, anstatt ein Rechtsprodukt auf der Grundlage generischer KI anzubieten.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Ex Nunc Intelligence ist die Fähigkeit, öffentliche Rechtsquellen mit dem privaten Wissen jedes Kunden zu kombinieren. Durch sichere und isolierte Datensilos können Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen interne Dokumente miteinander verknüpfen, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden.

Diese Architektur beseitigt eines der größten Hindernisse für den Einsatz von KI im Rechtsbereich: den Datenschutz. Gleichzeitig werden interne Dokumente in strukturierte, wiederverwendbare und strategische Wissensressourcen umgewandelt.

Parallel dazu baut Ex Nunc Intelligence durch exklusive Content-Partnerschaften und strategische Beziehungen zu Rechtswissenschaftlern und Institutionen eine langfristige Differenzierung auf und trägt so zu einem kontinuierlich wachsenden Ökosystem für Rechtswissen bei.

Deep Technology statt Modellabhängigkeit

Aus technologischer Sicht verfolgt Ex Nunc Intelligence einen grundlegend anderen Ansatz, indem es sich auf die gesamte Infrastruktur konzentriert und die gesamte vorgelagerte Pipeline neu gestaltet.

Während die meisten juristischen KI-Tools auf Standardmodelle zurückgreifen und eine Standardvorverarbeitung anwenden, kombiniert Ex Nunc Intelligence fundiertes juristisches Fachwissen mit fortschrittlicher KI-Technik, um wirklich intelligente juristische Verarbeitungs-Pipelines zu entwickeln.

Das Unternehmen hat einen proprietären Legal-Intelligence-Stack aufgebaut und eigene Modelle, einen Full-Stack-Ansatz und eine Architektur entwickelt, die von der Datenerfassung und rechtlichen Strukturierung bis hin zur Abfrage, Argumentation und Generierung reicht.

Da Ex Nunc Intelligence sowohl ein Rechts- als auch ein KI-Unternehmen ist, kann es weit über die herkömmliche Vorverarbeitung hinausgehen und intelligente Rechtsverarbeitung auf einem Niveau durchführen, das auf dem Markt unübertroffen ist.





Über Ex Nunc Intelligence Ex Nunc Intelligence entwickelt Silex, eine KI-gestützte Rechtsinformationsplattform für Juristen. Durch die Kombination einer umfassenden Rechtsdatenbank mit proprietären KI-Architekturen bietet das Unternehmen einen zuverlässigen, transparenten und vertraulichen Zugang zu Rechtswissen. Ex Nunc Intelligence hat seinen Hauptsitz im EPFL Innovation Park in Lausanne, Schweiz