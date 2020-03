Frankfurt am Main – Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einem umfassenden Massnahmenpaket gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.

Europäische Zentralbank