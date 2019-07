Fed-Bashing von Trump geht weiter

Washington – US-Präsident Donald Trump hat abermals scharfe Kritik an die Adresse der amerikanischen Notenbank gerichtet. Die Federal Reserve tue nichts – und werde wahrscheinlich vergleichsweise wenig tun, schimpfte Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das sei schade.

US-Präsident Donald Trump hat die allseits erwartete Zinssenkung durch die amerikanische Notenbank kritisiert, bevor diese überhaupt vollzogen ist. Eine kleine Zinssenkung sei nicht genug, teilte der Präsident am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Damit bezog sich Trump auf die von Finanzfachleuten für diesen Mittwoch erwartete Zinssenkung. Es wäre die erste Reduzierung des US-Leitzinses seit mehr als zehn Jahren.

Abermals überzog Trump die Fed mit scharfer Kritik. Die Fed habe die Zinsen viel zu früh und viel zu stark angehoben. Auch die quantitative Straffung – damit ist die Verkleinerung der durch Wertpapierkäufe aufgeblähten Fed-Bilanz gemeint – sei ein grosser Fehler gewesen. Während die Fed nichts oder zumindest vergleichsweise wenig tue, steuerten die „EU und China“ auf Zinssenkungen zu und pumpten frisches Geld in den Markt. Unerwähnt liess Trump, dass die 28 Länder der Europäischen Union keine gemeinsame Zentralbank haben, sondern nur die 19 Länder der Eurozone.

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing – and probably will do very little by comparison. Too bad!