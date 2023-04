FINANZ’23: Gut informiert durch unruhige Anlagegewässer navigieren

Zürich – Die jüngsten Umwälzungen in der Zins- und Bankenwelt treffen auf die immer noch spürbaren Nachwirkungen der Pandemie und die allgegenwärtigen geopolitischen Spannungen. Die Herausforderungen des regulatorischen Umfelds und des Klimawandels erhöhen die Komplexität zusätzlich und erfordern ein Um- und Neudenken auch von professionellen Anlegern. An der 24. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse, die am 3. und 4. Mai 2023 in der Halle 550 in Zürich Oerlikon stattfindet, weisen renommierte Exponentinnen und Exponenten aus der Finanzbranche, aus Politik, Wissenschaft und dem Energiesektor den Weg durch die Zeitenwende – darunter Sergio Ermotti, Petra Gerlach, Professor Tobias Straumann, Valentin Vogt und Jürg Grossen.

Unter dem Motto «Zeitenwende» setzt die FINANZ’23 vier Themenschwerpunkte. Die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz steht nicht erst seit der staatlich verordneten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zur Debatte. Sie hat aber den Handlungsbedarf umso deutlicher gemacht. Schnell wachsende Finanzplätze, allen voran Hongkong, laufen der Schweiz zunehmend den Spitzenrang bei den verwalteten Vermögen ab. Zum Auftakt der grössten Schweizer Finanzmesse stellt sich Swiss-Re-Präsident und UBS-CEO Sergio Ermotti Im Rahmen des erstmals stattfindenden Fireplace Talks den Fragen von BILANZ-Chefredaktor Dirk Schütz zu den Aussichten des Finanzplatzes und den Handlungsansätzen unter den gegebenen Vorzeichen.Verlustrisiken sind nicht nur Geschäftsbanken ausgesetzt.

Der Frage, wie gut Zentralbanken als Hüter der globalen Währungs- und Finanzstabilität angesichts ihrer stark aufgeblähten Bilanzen für zukünftige Schockwellen gerüstet sind, gehen ebenfalls am ersten Messetag Petra Gerlach, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank; Yvan Lengwiler, Professor für Nationalökonomie an der Universität Basel, und Ernst Baltensperger, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern nach. Moderiert wird Expertenrunde von Geldblogger Fabio Canetg. An einem Spezial-Panel geben überdies die drei wichtigsten Fondselektoren der Schweiz Einblick in ihre Arbeit.

Ein intensiver Debattenreigen zu brisanten Themen

Der zweite Messetag wird mit einem weiteren Roundtable eröffnet, welcher der Globalisierung die Re-Nationalisierung entgegensetzt. Was das aktuelle Umfeld für das Produktportfolio der Industrieunternehmen und die Wertschöpfungsketten bedeutet, diskutieren der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder; der abtretende Präsident des Arbeitgeberverbands, Valentin Vogt, sowie der Wirtschaftshistoriker Professor Tobias Straumann unter Leitung von Mark Dittli, Chefredaktor The Market.Den Themenreigen schliesst gleichentags ein Roundtable zur Energiestrategie der Schweiz ab. Finanz und Wirtschaft-Ressortleiterin Sylviane Chassot leitet die Debatte mit Martin Koller, Head Corporate Strategy & Economics von Axpo; Christoph Schäfers, Vice President International Coordination von Uniper; Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission EICom, sowie Berner Grünliberalen-Nationalrat Jürg Grossen.

Mit der Digitalisierung sinken die Eintrittshürden in Geschäftsfelder, die einst exklusiv Finanzinstituten vorbehalten waren, und brechen unweigerlich die Wertschöpfungsketten auf. Die Finanzinstitute sind gefordert, ihre Rolle im neuen Gefüge zu definieren, ihre Kernkompetenzen zweckmässig um Kooperationen mit Fintech-, Krypto- und Blockchain-Unternehmen zu ergänzen und die neuen Technologien sinnvoll für die Gestaltung ihrer Geschäftsmodelle zu nutzen. Einblick in die neue Finanzwelt gibt nach dem letztjährigen Erfolg zum zweiten Mal das in die FINANZ’23 eingebettete Crypto Open Forum.

Die FINANZ’23-Veranstalter lancieren Messemagazin

Zur 24. Ausgabe der Finanzmesse erscheint erstmals ein Messemagazin. Die Beiträge im redaktionellen Teil stecken den Rahmen zu den Schwerpunktthemen der Messe ab. Das Programm gibt detailliert Auskunft über die Roundtables der Veranstalter und der Medienpartner sowie über die rund 100 Expertenvorträge und Fachpanels der Aussteller und der Ausbildungspartner (SFAA, VQF Academy zusammen mit der VSV-Weiterbildungsplattform, IGUV, ZHAW, IFZ der HSLU zusammen mit der SMLA). Enthalten ist zudem die Liste der über 100 Aussteller. Die Erstausgabe mit einer Auflage von 7’000 Exemplaren liegt an der Messe auf und wird Ende April an professionelle Anleger verschickt, womit es über die Messe hinaus wirkt.

Das Messemagazin, das detaillierte Programm und die Ausstellerliste sind auf www.finanzmesse.ch abrufbar. (FINANZ’23/mc/ps)