FinanzFabio beteiligt sich an der aktuellen Finanzierungsrunde von Relai

Zürich – Während der Bitcoin-Markt aktuell eine Erholungsphase zeigt, nutzt das Schweizer Unternehmen Relai die Zeit, um in die Zukunft zu investieren. Das 2020 in Zürich gegründete Startup vermeldet, eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen zu haben.

In der Finanzierungsrunde sind einige erfolgreiche Investoren vertreten. Darunter ist der grösste und bekannteste Finanz-Influencer, Fabio Marchesin. Auch bekannt als FinanzFabio. Marchesin ist den Followern des Bitcoin-Unternehmens bereits bekannt, da er eine der prominentesten Stimmen ist, welche die Bitcoin-App empfiehlt.

«Relai ist das Investment, das ich mir schon lange gewünscht habe. Es verbindet alles, was mich an Investieren und Unternehmertum begeistert: ein starker Business Case, eine noch stärkere Umsetzung, Bitcoin als spannendste Anlage unserer Zeit und mit Julian, einem Gründer und CEO, dem ich zutraue, Relai zum Unicorn zu machen.» – Fabio Marchesin, Inhaber und Gesicht von FinanzFabio AG.

Dabei wird Marchesin Relai nicht nur als Investor und Berater zur Seite stehen, sondern auch im Marketingbereich sowie bei der Positionierung als Finanzunternehmen am Schweizer Markt, sowie in Europa helfen.

«Fabio ist der Top-Finance-Influencer der Schweiz. Er hat Bitcoin schon früh verstanden, war einer unserer ersten Kunden, und empfiehlt Relai seit Jahren aktiv an seine Community. Wir freuen uns enorm, ihn nun auch als Investor bei uns an Bord zu haben und unsere Partnerschaft auf dem Weg zum Bitcoin Unicorn weiterhin zu intensivieren.» – Julian Liniger, Mitbegründer und CEO von Relai AG.

Das frische Kapital fliesst in den Ausbau und die Stärkung der App. Relai zählt heute über 100’000 Nutzer und hat vor wenigen Wochen die 620’000 App-Download-Marke geknackt. Über die französische Tochtergesellschaft Relai EU SASU verfügt das Unternehmen seit Oktober 2025 über eine MiCA-Lizenz der französischen Finanzmarktaufsicht AMF und damit über Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Dass die Finanzierungsrunde mitten in einer aktiveren Marktphase zustande kommt, sehen beide Seiten als Signal: Gebaut wird jetzt erst recht. (Relai/mc/hfu)