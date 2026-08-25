moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Elvida-App verknüpft private Administration mit ePost
Startups

Elvida-App verknüpft private Administration mit ePost

Elvida-App verknüpft private Administration mit ePost
C. Camenzind GmbH-Mitgründer Carlo Camenzind (Foto: elvida.app/mc)
Von moneycab

Gersau SZ – Die App Elvida des Schwyzer Startups C. Camenzind GmbH soll die private Administration mittels Künstlicher Intelligenz vereinfachen. Nun wird die im Internet zugängliche App auch mit dem ePost-Briefkasten verbunden. Damit kann die eingehende Post automatisiert eingelesen und geordnet werden.

Die App Elvida soll den Bundesordner als Werkzeug für die private Administration ablösen. Die im Netz zugängliche App verwaltet Dokumente und versendet bei Bedarf Erinnerungen etwa an Zahlungen. Neu kann Elvida laut einer Mitteilung an den ePost-Briefkasten angebunden werden. Elvida holt die Post herein, analysiert und sortiert sie. Steuerrelevante Dokumente werden für die Abrechnung bereitgelegt.

Elvida wurde C. Camenzind GmbH entwickelt. «Wir haben damit den smartesten Briefkasten der Schweiz gebaut», wird Mitgründer Carlo Camenzind in der Mitteilung zitiert. «Beim ersten Test kam ein Brief an, ohne dass jemand etwas getan hatte – und kurz darauf stand die Erinnerung da, ihn zu bezahlen.»

Das Unternehmen will Elvida zu einer vollständigen Verwaltung der privaten Angelegenheiten weiterentwickeln. Als nächstes sei ein Notfallordner vorgesehen, der etwa die Patientenverfügung und das Testament enthält. Auch eine Anbindung an das eigene Bankkonto ist geplant, damit Elvida die Rechnungen auf Wunsch automatisiert zahlen kann. «Jeder hat seinen eigenen Assistenten und muss sich um nichts mehr kümmern», so Camenzind.

Carlo Camenzind hat die C. Camenzind GmbH 2025 zusammen mit Surya Skaria gegründet. Das Unternehmen hat seien Sitz in Gersau. Die Daten von Elvida werden vollständig in der Schweiz gespeichert. Auch die Verarbeitung durch Künstliche Intelligenz läuft in der Schweiz. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Seniorenheim Hope Village setzt auf Dividat
Das Dividat Neuro Gym kombiniert Training mit Diagnostik und unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, ein gesünderes, aktiveres und erfüllteres Leben zu führen. (Foto: Dividat)
20.August 2026 — 17:16 Uhr
Seniorenheim Hope Village setzt auf Dividat

Feusisberg SZ/Canby – Das Dividat Neuro Gym kommt im Seniorenheim Hope Village in Oregon zum Einsatz. Das Fitnessgerät kombiniert Training mit Diagnostik und unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, ein gesünderes, aktiveres und erfüllteres Leben zu führen. Das Hope Village, ein Seniorenheim aus Canby im US-Bundesstaat Oregon, hat sich das Dividat Neuro Gym angeschafft. Wie […]