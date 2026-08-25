Elvida-App verknüpft private Administration mit ePost

Gersau SZ – Die App Elvida des Schwyzer Startups C. Camenzind GmbH soll die private Administration mittels Künstlicher Intelligenz vereinfachen. Nun wird die im Internet zugängliche App auch mit dem ePost-Briefkasten verbunden. Damit kann die eingehende Post automatisiert eingelesen und geordnet werden.

Die App Elvida soll den Bundesordner als Werkzeug für die private Administration ablösen. Die im Netz zugängliche App verwaltet Dokumente und versendet bei Bedarf Erinnerungen etwa an Zahlungen. Neu kann Elvida laut einer Mitteilung an den ePost-Briefkasten angebunden werden. Elvida holt die Post herein, analysiert und sortiert sie. Steuerrelevante Dokumente werden für die Abrechnung bereitgelegt.

Elvida wurde C. Camenzind GmbH entwickelt. «Wir haben damit den smartesten Briefkasten der Schweiz gebaut», wird Mitgründer Carlo Camenzind in der Mitteilung zitiert. «Beim ersten Test kam ein Brief an, ohne dass jemand etwas getan hatte – und kurz darauf stand die Erinnerung da, ihn zu bezahlen.»

Das Unternehmen will Elvida zu einer vollständigen Verwaltung der privaten Angelegenheiten weiterentwickeln. Als nächstes sei ein Notfallordner vorgesehen, der etwa die Patientenverfügung und das Testament enthält. Auch eine Anbindung an das eigene Bankkonto ist geplant, damit Elvida die Rechnungen auf Wunsch automatisiert zahlen kann. «Jeder hat seinen eigenen Assistenten und muss sich um nichts mehr kümmern», so Camenzind.

Carlo Camenzind hat die C. Camenzind GmbH 2025 zusammen mit Surya Skaria gegründet. Das Unternehmen hat seien Sitz in Gersau. Die Daten von Elvida werden vollständig in der Schweiz gespeichert. Auch die Verarbeitung durch Künstliche Intelligenz läuft in der Schweiz. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)