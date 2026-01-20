Finnofleet BNI AG und Finnofleet KWS AG firmieren als Finnofleet Schweiz AG

Zürich – Nach dem organisatorischen Zusammenschluss im vergangenen Jahr folgt der nächste konsequente Schritt: Finnofleet BNI AG und Finnofleet KWS AG firmieren künftig gemeinsam als Finnofleet Schweiz AG. Zudem zieht sich Ulrich Jacobi per Ende März 2026 aus der operativen Geschäftsleitung zurück.

Die beiden Unternehmen führen den Zusammenschluss damit auch auf rechtlicher Ebene weiter und treten künftig als Finnofleet Schweiz AG auf. Die rechtliche Fusion erfolgt nach dem Jahresabschluss und der Generalversammlung im Frühling 2026. Der Eintrag im Handelsregister ist bis spätestens 30. Juni 2026 vorgesehen. Die Standorte in Bern, Sursee und Zürich-Oerlikon bleiben bestehen. Sursee wird künftig als Hauptsitz des Unternehmens geführt.

Ulrich Jacobi zieht sich aus der operativen Geschäftsleitung zurück

Im Zuge dieser Weiterentwicklung kommt es zu einer Anpassung in der Geschäftsleitung: Ulrich Jacobi, der das Unternehmen zuvor als CEO geführt hat und heute als CFO tätig ist, zieht sich per Ende März 2026 aus der operativen Geschäftsleitung zurück. Er bleibt der Finnofleet Schweiz AG weiterhin als aktives Mitglied des Verwaltungsrats verbunden.

Mit diesem Schritt vereinfacht Finnofleet Schweiz AG die Führungsstruktur und richtet sich auf die nächste Entwicklungsphase aus. (Finnofleet/mc/ps)