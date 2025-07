Patrick Inderkum neuer CEO von Finofleet Schweiz

Zürich – Finnofleet Schweiz stellt die Weichen für die Zukunft. Zum 1. Juli 2025 vollzog der Spezialist für digitale Kreditlösungen einen Wechsel an der Spitze der Geschäftsleitung. Im Zuge der Nachfolgeregelung übernimmt Patrick Inderkum die Rolle des CEOs. Ulrich Jacobi, derzeit Co-CEO, wird sich zukünftig auf seine Funktion als CFO konzentrieren.

Mit Patrick Inderkum gewinne Finnofleet Schweiz eine Führungspersönlichkeit, die operative Exzellenz mit Innovationskraft vereine, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. In früheren Funktionen baute Inderkum unter anderem eine internationale Plattform im Bereich Cyber Defense Services auf und leitete die Softwareentwicklung. Die im Zuge dessen erworbene Expertise – insbesondere in den Bereichen Compliance und Sicherheit – werden massgeblich zur Weiterentwicklung der Finnofleet Produktpalette beitragen.

Inderkum etablierte zudem mehrfach skalierbare Service-Organisationen im In- und Ausland und führte komplexe Projekte mit klarem Fokus zum Erfolg. Thomas Senger, Präsident des Verwaltungsrats und Co-Investor, sagt: «Patrick Inderkum überzeugt durch seine grosse Erfahrung in den für die Finnofleet Schweiz zentralen Bereichen. Besonders beeindruckt haben uns seine Hands-on-Mentalität und seine Fähigkeit, komplexe Herausforderungen pragmatisch zu lösen. Sein Engagement in innovativen Projekten und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zeigen, dass er nicht nur führt, sondern auch bewegt. Und: Seine persönliche Art matcht sehr gut zu Finnofleet Schweiz.“

SaaS-Kompetenz für die nächste Phase von Finnofleet Schweiz

Inderkum bringe genau jene Qualifikationen mit, die für den nächsten Entwicklungsschritt von Finnofleet Schweiz zentral seien, heisst es weiter: tiefgehendes Know-how von SaaS-Betriebsmodellen, langjährige Erfahrung im Aufbau von Service-Strukturen und ein ausgeprägtes Verständnis für beratungsintensive B2B-Märkte. Inderkum stehe für einen kooperativen Führungsstil, für klare Entscheidungen und eine lösungsorientierte Haltung. Seine Fähigkeit, marktorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen, machten ihn zur idealen Besetzung, um Finnofleet Schweiz technologisch, organisatorisch und kulturell in die nächste Phase zu führen. Die Einführung einer neuen Produktgeneration markiere dabei einen wichtigen Meilenstein, den Patrick Inderkum in seiner neuen Rolle massgeblich gestalten werde. (Finnofleet/mc)